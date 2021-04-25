ثوران بركان كيوشو في اليابان.. فيديو

ثار بركان في جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان، مما أدى إلى إطلاق عمود من الدخان على ارتفاع 2.3 كيلومتر (1.4 ميل) في الهواء، حسبما ذكرت وسائل الإعلام، نقلاً عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وبحسب وكالة أنباء كيودو ، تم تسجيل ثوران بركان ساكوراجيما في الساعة 1:09 صباحًا بالتوقيت المحلي (16:09 بتوقيت جرينتش يوم السبت). بعد ذلك، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية إنذارًا حثت فيه الناس في مدينتي كاجوشيما وتاروميزو بمحافظة كاجوشيما على حماية أنفسهم بسبب النشاط البركاني.

كما سجلت الوكالة تدفقات الحمم البركانية على بعد 1.8 كيلومتر من فوهة ميناميداك ووسعت منطقة حظر الدخول حول الفوهة من 2 إلى 2.4 كيلومتر.

وأضافت "كيودو" أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار او ضحايا عقب الانفجار.

تسبب انفجار كبير للبركان قبل عقد من الزمان في سقوط كمية قياسية من الرماد على مدينة كاجوشيما القريبة - 243 جرامًا لكل متر مربع.