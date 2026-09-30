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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التضخم يتسارع في كبرى اقتصادات أوروبا مع ارتفاع أسعار الطاقة

المركزي الأوروبي
المركزي الأوروبي
أ ش أ

ارتفع التضخم بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع في بعض أكبر اقتصادات منطقة اليورو هذا الشهر، بفعل صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن حرب إيران، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة مجددًا.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين هذا العام لمنع ترسخ الارتفاع السريع في الأسعار، فيما رفع المستثمرون بشكل حاد توقعاتهم بشأن زيادات أسعار الفائدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والبنزين والديزل جميعًا.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم المنسق في فرنسا بلغ 3.4% على أساس سنوي في سبتمبر، ارتفاعًا من 2.6% في أغسطس، بينما قفز في إيطاليا إلى 4.1% من 3.2% في أغسطس، وجاءت المعدلات جميعها أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وتسارع التضخم في ألمانيا خلال سبتمبر بوتيرة أكبر قليلًا من المتوقع، ليرتفع إلى 3.3% على أساس سنوي، مقارنة مع 2.9% في الشهر السابق، واستقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد الأسعار المتقلبة للطاقة والغذاء، للشهر الثالث على التوالي عند 2.4%، أما في إسبانيا ارتفع معدل التضخم إلى 5.0% في سبتمبر، مقارنة مع 4.6% في أغسطس، وفقًا لبيانات رسمية صدرت، أمس الثلاثاء.

وقالت ماريانا مونتيرو من بنك "جي بي مورجان" إن تضخم أسعار الطاقة يبدو أنه جاء أعلى من المتوقع في جميع الدول التي أعلنت بياناتها حتى الآن، وكذلك تضخم أسعار الغذاء، وإن كان بدرجة أكثر تواضعًا بكثير.

تأتي البيانات الوطنية قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، الجمعة المقبلة.

التضخم أسرع المتوقع أكبر اقتصادات اليورو

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