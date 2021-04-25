حيلة ماكرة .. عروس تتسبب في شجار بين والدة العريس وشقيقتها

تسببت عروس بالغة من العمر 28عاما، في شجار عنيف بين والدة العريس وخالته بسبب رأي خالة العريس في اختيار العروس لفستانها الذي كانت تراه غير مناسب للزفاف.

وفقا لما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن العروس رغبت في التخلص من ثرثرة خالة العريس وتعليقاتها التي وصفتها بـ"الغريبة"، على شكلها واختيارها لفستان الزفاف، فقررت أن تفتعل شجارا بينها وبين شقيقتها في حفل الزفاف لإحراجها.

كتبت الفتاة عبر صفحتها على فيس بوك، أنها قامت بتبديل الأحذية الخاصة بخالة العريس ووالدته، مما أدى إلى انزعاج والدة العريس للغاية وتويبخها لشقيقتها في حفل الزفاف أمام الجميع وطردها من المكان بعد طلب المسئولين عن الفندق خروج تلك السيدة بسبب افتعالها المشاكل.

جدير بالذكر أن الشابة كتبت كل ما حدث عقب زواجها بشهرين ليرد عليها متابعوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها مخطئة، فقد فاجأوها بسيل من التعليقات تدينها وتزيد من إحساسها بالذنب، وأن ما قامت به لا يمت للسلوك الأخلاقي بصفة.