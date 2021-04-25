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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مايا مرسى : عيد تحرير سيناء ذكرى عزيزة وغالية على قلوبنا جميعا

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى ، وجميع أعضائه وعضواته ، وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وإلى القوات المسلحة وشعب مصر العظيم بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء ، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر سيناء كاملة ًورفع العلم المصري عليها.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن عيد تحرير سيناء هو ذكرى عزيزه و غالية على قلوبنا جميعاً ، حيث يعد يوماً فارقا في تاريخ الوطن ، والذي شهد استعادة الأرض المصرية كاملة ورفع العلم المصري عليها ، ويذكرنا دائما بأمجاد الجيش والدبلوماسية المصرية العظيمة .

سيناء تحرير الدكتورة مايا مرسى المجلس القومى للمرأة رئيس الجمهورية

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