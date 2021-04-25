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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السعودية تعزي العراق في ضحايا حادث مستشفى ابن الخطيب

علم السعودية
علم السعودية

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن تعازيها في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أبدت وزارة الخارجية، بالغ أساها لحادث الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب بمدينة بغداد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وعبرت المملكة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية العراق الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت منذ قليل، ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد إلى 82 قتيلا و110 مصابين.

ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية، أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن التحقيقات مستمرة بحادث مستشفى ابن الخطيب، مستبعدة وجود شبهة جنائية.

وقال مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن إن "التحقيقات بشأن حادث مستشفى ابن الخطيب مستمرة وننتظر نتائجها"، لافتا إلى أن "التحقيقات فنية وجنائية جارية لمعرفة ملابسات الحادث".

وأكد أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه بشكل واضح بالإسراع بنتائج التحقيق وما يتمخض عنه لمحاسبة المقصرين"، مشيرا إلى أن "زيارات الدفاع المدني مستمرة للتأكد من مكامن الخلل في الإجراءات المتعلقة بمتطلبات السلامة ومنظومات الإطفاء".

واستبعد معن، وجود شبهة جنائية للحادث، لافتا إلى عدم استباق أحداث التحقيقات.

وأعلن العراق اليوم الأحد، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح: "نعزي عائلات ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ونطالب بمحاسبة المقصرين".

وعقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً مع وزراء وقيادات أمنية ومسئولين على خلفية حادث مستشفى ابن الخطيب.

وقال الكاظمي إن حادث مستشفى ابن الخطيب يمس الأمن القومي العراقي، مضيفا: “حادث مستشفى ابن الخطيب يعد دليلا على وجود تقصير، ووجهت بفتح تحقيق فوري لمحاسبة المقصرين "، مؤكدا أن الإهمال بمستشفى ابن الخطيب ليس مجرد خطأ بل جريمة يتحمل مسئوليتها جميع المقصرين".

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى وجوب تدقيق الإجراءات الأمنية والوقائية لكل المستشفيات في العراق، مطالبا بضرورة بصدور نتائج التحقيق في حادث مستشفى ابن الخطيب خلال 24 ساعة.

حادث مستشفى ابن الخطيب السعودية حريق مستشفى ابن الخطيب بغداد العراق

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