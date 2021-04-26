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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية : نريد خططا لزيادة الإيرادات من القطاعات الصناعية والزراعية

النائبة مها عبدالناصر
النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب

علقت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على مشروع الموازنة العامة للدولة، مؤكدة أن الضرائب لا يمكن أن تكون هي المصدر الرئيسي للإيرادات، وطالبت في المقابل بزيادة الإيرادات من القطاعات الصناعية والزراعية وعمل تنمية حقيقية.


وقالت النائبة مها عبد الناصر، في تصريحات  لها ،"نحن بالطبع مع الضرائب على الطبقات الأكثر ثراء ودعم الطبقات الأقل حظا في المجتمع، ولكن لسنا مع تحول الحكومة لنظام الجباية بدلا من التنمية الحقيقية".


وأضافت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: "نريد أن نرى خططا واضحة لتغيير تركيبة الإيرادات العامة للدولة وزيادة الإيرادات من القطاعات الصناعية والزراعية وعمل تنمية حقيقية في هذه المجالات".

 

وكان قد افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

ويستمع النواب خلال الجلسة العامة أيضا للبيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، وكذلك بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021 / 2022.

 

وتناقش الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار الرئيس رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و24/12/2020.

 

مجلس النواب مشروع الموازنة العامة الضرائب المشروعات المتوسطة

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