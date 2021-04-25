قلبتي ياسمين صبرى.. أسماء جلال تثير جدلا بالسوشيال ميديا

نشرت الفنانة أسماء جلال صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت أسماء جلال في الصورة وهي تشبه الفنانة ياسمين صبرى، حيث ظهرت بفستان أبيض، وتسريحة شعر بسيطة، ومكياج كثيف.

وتفاعل عدد من متابع أسماء جلال مع الصورة، الذين شبهوها بالفنانة ياسمين صبرى، وجاءت التعليقات كالتالي:

"مالك قلبتي شبه ياسمين صبرى كدا ليه" - " زي القمر" - "انتي وياسمين صبرى متفقين مع بعض ولا إيه".

يذكر أن مسلسل خلي بالك من زيزي، يعرض على قناة mbc مصر في الساعة التاسعة والنصف مساءً، كما يعرض على منصة SHAHID.



ويناقش مسلسل خلي بالك من زيزي، قضية تعيشها معظم البيوت المصرية، لفتاة تعاني من مشاكل زوجية، وتحاول الخروج منها، وذلك خلال 15 حلقة فقط، في سياق درامي مشوِّق.

وتشارك أسماء جلال في مسلسل “خلي بالك من زيزي” بطولة الفنانين أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين وبيومي فؤاد، ومن تأليف ورشة سرد، وإشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

كما شاركت أسماء جلال في بطولة مسلسل “أنصاف مجانين” الذي يعرض الآن الموسم الأول منه على منصة Viu.

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية الدكتورة شيماء شريف، والتي تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.

"أنصاف مجانين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى.