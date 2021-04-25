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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة توضح إجراءات بعد الإصابة بـ كورونا الخفيفة

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أكدت دراسة جديدة  أن 81٪ من مرضى فيروس كورونا يعانون من أعراض خفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض، ويمكنهم التعافي في المنزل.


وأوضحت الدراسة، أن من علامات فيروس كورونا الأصلية هي السعال الجاف والتهاب الحلق والحمى وسيلان الأنف هي الأعراض المبكرة الشائعة، حيث أبلغ العديد من المرضى أيضًا عن فقدان حاسة الشم والتذوق والصداع والتعب وآلام الجسم. 

 

كما هناك بعض العلامات الحمراء الأخرى أيضًا، مثل ضيق التنفس، وانخفاض تشبع الأكسجين، والألم المستمر أو الضغط في الصدر، وضعف الشهية، وحركات فضفاضة، والتعب، والضعف أو التنميل في أي طرف أو وجه.

 

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أما في الحالات الشديدة يتطور فيروس كورونا من الأعراض الأولى إلى الالتهاب الرئوي في حوالي خمسة أيام، ونقص الأكسجة الحاد ودخول وحدة العناية المركزة في 7-12 يومًا، لذلك  المراقبة الصحية الدقيقة مهمة. 

 

ووفقا لموقع “timesofindia”، عندما تظهر الأعراض، إذا كنت تعاني من أعراض كوفيد 19، فاعزل على الفور في غرفة جيدة التهوية مع حمام ملحق بها، دون انتظار إجراء الاختبار.

 

ونصحت الدراسة الأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا بأعراضه الخفيفة، يجب عزل نفسه في المنزل ويجلس في غرفة جيدة التهوية، مع فحص مقياس التأكسج النبضي مستوى الأكسجين في الدم، إذا كنت تستخدمه في السرير أو أثناء الراحة، فلن يكتشف نقص الأكسجة "الصامت" أو الكامن (انخفاض الأكسجين).


كما يوصي الأطباء بـ "اختبار المشي لمدة ست دقائق": قم بتدوين مستوى الأكسجين لديك، وامش لمدة ست دقائق ثم تحقق مرة أخرى، إذا انخفض المستوى بمقدار ست نقاط أو أكثر اطلب المساعدة الطبية. يجب عليك التحقق من درجة الحرارة وتشبع الأكسجين كل أربع ساعات.

 

ووفقا للداراسة، أنك ستكون على ما يرام بعد 10 أيام من ظهور الأعراض إذا لم تكن مصابًا بالحمى خلال الأيام الثلاثة الماضية،  حتى بعد ذلك يُنصح بالعزل في المنزل والمراقبة الذاتية لمدة سبعة أيام أخرى.

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