حسام موافي يكشف أسباب هبوط عضلة القلب
رد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، علي سؤال إحدي المتابعين بشأن سبب هبوط عضلة القلب.
وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" المفهوم السائد عند المواطنين هو معالجة هبوط القلب دون معرفة السبب وهذا غير صحيح، مردفا:" ممنوع منعا باتا معالجة هبوط عضلة القلب دون معرفة السبب".
وأردف موافي:" ضغط الدم والإلتهاب الفيروسي والشريان التاجي والإلتهاب التكتيري يسبب هبوط في عضلة القلب، موضحا:" هبوط عضلة القلب له عدة أسباب يجب معرفة اسبابها بالكامل".