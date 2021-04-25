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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المذيعة منى عبد الوهاب تكشف حقيقة إلحادها وعدائها لرجال الدين.. فيديو

المذيعة منى عبد الوهاب
المذيعة منى عبد الوهاب

نفت المذيعة منى عبد الوهاب شائعة إلحادها، وأوضحت أنه ليس لديها عداء مع رجال الدين.

وأضافت "عبد الوهاب"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "أنا مش ملحدة ومؤمنة جدا"، وتابعت: الشيخ عمرو الورداني شيخي وأستاذى. 

وكانت المذيعة منى عبد الوهاب، أكدت أنها لا تعمل مذيعة من أجل إبراز الخناقات والشو أو "الفرقعة الإعلامية"، موضحة أن ما يحدث في حلقاتها من مشاحنات مع الضيوف يحدث بشكل غير متوقع، وغير مسجل في اسكربت الحلقات، وأنها لا تريد الخناقات فقط لكن تبحث عن التفاصيل الشائكة في حياة المشاهير. 

وأضافت "عبد الوهاب"، أن طريقتها حادة وتعتمد على السؤال الأقوى من إجابة الضيف، مؤكدة أنها تفضل نوعية البرامج الجريئة خلال عملها الإعلامي.  

وأشارت منى عبد الوهاب، إلى أنها تريد إجراء حوار مع النجم محمد رمضان لكي تستفزه، متابعة: "نفسي أمسكه أسئلة خمسين سؤال، محمد رمضان جاء من مكان بسيط وحقق نجاحات كبيرة في سن صغيرة، ولابد أن نأخذ محمد رمضان كمثال.

 كما كشفت عن رغبتها في إجراء حوار مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.

 

مني عبد الوهاب المذيعة منى عبد الوهاب شيخ الحارة والجريئة ايناس الدغيدى ملحدة

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