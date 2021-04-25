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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

محمد رمضان ومحمد
محمد رمضان ومحمد امام

يبدو أن هناك بوادر مشكلة بين النجم محمد رمضان والنجم محمد إمام حيث بدأت المشكله بقيام محمد إمام بوضع  صورة علي ستورى  صفحته بموقع تبادل الصور "انستجرام".

واحتوت الصورة على قائمة القنوات الأكثر بحثا على موقع الفيديوهات  "يوتيوب " حيث كشف انه يتصدر القائمة ويأتي بعده محمد رمضان .

جاء رد محمد رمضان سريعا حيث وضع هو الآخر صورة على ستورى انستجرام الخاص به وهو يتصدر تريند اليوتيوب .

وكتب رمضان على الصورة الحمد لله رجلي طلعت تريند .. وتبين تحت الكلام وجود صورة للفنان محمد عادل إمام .. حيث جاء ذلك رد بطريقه غير مباشرة من محمد رمضان على محمد إمام .

وكان رمضان قد حدثت ازمه له مؤخرا ايضا وذلك بعد ظهور شبيه للفنان القدير اسماعيل يس في مسلسل موسي .

و كشف الفنان محمد رمضان عن السبب الدرامي وراء ظهور شخصية الفنان الراحل إسماعيل ياسين، خلال أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل «موسى» والذي تسبب في تعرضه لانتقاد لاذع من الجمهور، وكذلك بسبب الطريقة التي تعامل بها «موسى» مع الفنان الراحل خلال الأحداث.

وكتب «رمضان» خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: «موسى في أول يوم عمل له في وسط البلد القاهرة سنة ١٩٤٩ ما يعرفش لا سينما ولا فنانين، وده أنقذه من عملية نصب من واحد بيستغل شبهه بإسماعيل يس».
يذكر ان محمد رمضان يخوض حاليا الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل " موسي " فيما يخوض محمد إمام المنافسة بمسلسل " النمر " .

محمد امام على ستورى انستجرام
محمد رمضان الفنان محمد رمضان مسلسل موسى مسلسل النمر محمد امام إسماعيل ياسين محمد عادل امام

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