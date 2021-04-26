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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس تعليم النواب: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصعيد رغم جهود الدولة

رئيس لجنة تعليم النواب
رئيس لجنة تعليم النواب

أشاد سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بأداء الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا قائلا:" تقوم بواجبها على أكمل وجه ولكن هناك مسؤولية كبيرة تقع على كاهل المواطن فى الحفاظ على نفسه وغيره من انتشار وباء كورونا والعدوى.


واكد "هاشم" لـ"صدى البلد" أن الفترة الاخيرة شهدت ارتفاع في حالات فيروس كورونا في مختلف محافظات الصعيد وذلك دلالة على عدم اتباع المواطنين الإجراءات الاحترازية ويجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدى لجائحة كورونا.

 

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وناشد عضو مجلس النواب جميع المواطنين بالتسجيل فى الموقع المعلن عنه من جانب الحكومة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد للسطيرة على هذا الوباء العالمى، مؤكدًا أن اللقاح امن جدا.

 

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نهاية العام الدراسي ،  وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، وتوصلت المشاروات إلى أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتي الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وتعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها يكون نهاية العام الدراسي وتبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.

ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين، حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

وتستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار، فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على ٣ أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين.

سيتم نشر ضوابط تقييم طلاب التعليم الفني وضوابط تقييم المواد الغير مضافة للمجموع وضوابط تقييم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل نهاية الأسبوع.

وتعرب الوزارة عن امتنانها بـ نهاية العام الدراسي الثاني ومروره وسط جائحة كورونا وقد استكمل الطلاب القدر الأكبر من المناهج المقررة، وأتموا قدرًا مناسبًا من التقييم للمرور إلى العام الدراسي الأعلى وهو ما لم تتمكن منه دول كبيرة حول العالم.

وتطمئن الوزارة أولياء الأمور وطلابهم المقيدين بالشهادتين الإعدادية والثانوية أنها تبذل كل الجهود لاتمام امتحانات الشهادتين بيسر وبإجراءات تأمينية واحترازية للحفاظ على تكافؤ الفرص وعلى صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والإداريين.

فيروس كورونا محافظات الصعيد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب لقاح فيروس كورونا المستجد الإجراءات الاحترازية

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