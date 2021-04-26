الدفع بـ 5 سيارات مطافي للسيطرة على حريق في مصنع بمركز المحمودية

حريق داخل مصنع

لقي شخص مصرعه، وأصيب ٣ آخرين في حريق نشب داخل مصنع لتفتيح الأقطان بقرية سرنباي التابعة لمركز المحمودية، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة السيطرة على الحريق وإخماد النيران، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق داخل مصنع لتفتيح الأقطان بقرية سرنباي التابعة لمركز المحمودية.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين وفاة صاحب المصنع سالم زكريا ٤٥ سنة ، وإصابة ٣ آخرين من الأهالي باختناق أثناء محاولات إطفاء الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق والسيطرة عليه بعد الدفع بعدد 5سيارات مطافي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

