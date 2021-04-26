لحظة مؤلمة.. شاهد فتاة تنتزع جميع رموشها أثناء وضع المكياج | صور

إن الحصول على رموش مثالية أصبح بالأمر المغري لجميع النساء، سواء كانت اصطناعية يتم تركيبها، أو مجعدة باستخدام أداة ثني الرموش.

يكمن وضع اللمسة النهائية على المكياج في جعل الرموش كثيفة تنبثق حول العين، لكن محاولة كارثية لامرأة كارثية أودت برموشها وتركتها في حالة يرثى لها، تحذر عشاق الجمال الآخرين من أن يحذوا حذوها.

خلال مقطع فيديو صادم حثت مستخدمة TikTok روميرو عشاق التجميل على عدم التسرع في مكياجهم حيث كشفت أنها انتزعت كامل رموشها عن طريق الخطأ.

كانت الشابة تقوم بإضفاء اللمسة النهائية لمكياجها باستخدام مكبس ثني الرموش بعد وضع الماسكارا، وفجأة وقعت الحادثة (المؤلمة) عندما انتزعت بكرة الشعر وخرجت معها جميع رموشها تقريبًا.

بعد مشاركة النتائج في مقطع الفيديو خاص بها، حقق أكثر من 2.4 مليون مشاهدة، حذرت قائلة: "إليك السبب القوي لضرورة الحذر عند وضع مكياجك وعدم التعجل أبدا.. لقد دمرت".

وعلقت على مقطع الفيديو الخاص بها "أتمنى أن تنمو هذه الرموش مرة أخرى !! لا أستطيع تحمل الألم، فليساعدني شخص ما أرجوكم".

أصيب الناس بالفزع من الحادث، فيما نصح البعض بعدم محاولة تجعيد رموشك بعد وضع الماسكارا، حيث يمكن أن تسحبها للخارج.

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