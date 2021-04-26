روسيا تكشف النقاب عن صاروخ جديد مضاد للصواريخ

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إجراء تجربة ناجحة لصاروخ جديد مضاد للصواريخ من كازاخستان.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، تضمنت التجربة التي أجريت في كازاخستان، إطلاق الصاروخ.

ومن جانبه قال الجنرال سيرخي جرابتشوك، أحد قادة القوات الجوية الفضائية الروسية، إن الصاروخ أصاب هدفا افتراضيا بدقة مقررة.

ويأتي الهدف من هذه التجربة حماية البلاد من هجمات وسائل الهجوم الجوي-الفضائي.



ووفق الخبير إيخور كوروتشينكو، وهو عضو في المجلس الاجتماعي التابع لوزارة الدفاع الروسية، فإن الصاروخ الجديد يحمل اسم "53تي6إم" وهو بديل للصاروخ القديم الخاص بنظام "أ-135".