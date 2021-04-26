رمضانك في الجنة أحلى.. إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة لها برفقة والدها الراحل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام



وعلقت إيمى طلعت زكريا، على الصورة قائلة: يارب ارحم من لا يصوم معنا رمضان هذا العام واجعل رمضانه في الجنة اجمل.



وتوفي الفنان طلعت زكريا بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها العديد من الأدوار التي أثرت الحياة الفنية، سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح.



يذكر أن طلعت زكريا انتهى قبل وفاته من تصوير فيلم بعنوان "بعد الخميس"، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من ‏إخراج ‏المخرج ‏السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد‎.