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رئيس التحرير
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تعليم

مركبات لعلاج السرطان بصيدلة أسيوط على قائمة أفضل الأبحاث بالجمعية الملكية البريطانية

الدكتور / طارق أبو
الدكتور / طارق أبو الفضل

رشحت دورية الجمعية الملكية للكيمياء، أحد أهم المراكز العلمية المتخصصة في العالم، دراسة حول مركبات لعلاج السرطان بجامعة أسيوط لقائمة أفضل أبحاث الكيمياء الدوائية في ٢٠٢١.

وتلقى الدكتور طارق أبو الفضل أستاذ الكيمياء الدوائية بكلية الصيدلة في جامعة أسيوط إخطارا من الجمعية الملكية ومقرها الرئيس لندن بترشيح دراسة كانت معدة للحصول على درجة الماجستير كأحد أفضل الأبحاث خلال العام الجاري.

كان الدكتور أبو الفضل قد اقترح الدراسة على الباحث هاني سامي المعيد بالكلية بدافع استحداث مضادات جديدة فعالة وانتقائية للسرطان ذات تكلفة منخفضة باستخدام تقنية التصميم الرقمي للأدوية في إطار الاهتمامات البحثية لقسم الكيمياء الدوائية بجامعة أسيوط.

وقال الدكتور أبو الفضل إن الشكل والنسق الفراغي للمركبات الدوائية المعروفة كيميائيا باسم " المتزامرات الفراغية" - وهي جزيئات لها نفس الصيغ الكيميائية ونوع الروابط بين ذراتها لكنها تختلف في الترتيب الفراغى للمجموعات الوظيفية المختلفة التي تشكل هذه المركبات - بالغة الأهمية، وذلك للفعالية البيولوجية والسمية ، فضلا عن الحركية الدوائية في الجسم ومازالت فاجعة عقار "ثاليدومايد" الشهيرة حاضرة في الأذهان على الرغم من مرور ما يزيد عن نصف قرن عليها.

يذكر أن عقار "ثاليدومايد" تسبب في تشوهات لمئات الأجنة في أوروبا ، ومن ثم تناولت الدراسة ارتداد الأشكال الفراغية الهندسية لبعض نظائر عقار "السنوتينيب" المستخدم في علاج السرطان في المذيبات القطبية وهو ما يعرف كيميائياً  "بالأزمرة" حيث أن الفعالية البيولوجية لهذه المركبات مرتبطة بنسق فراغي وترتيب محدد يعرف بالمتقابل الفراغي غير الضوئي”Z” ، حيث تم دراسة استحثاث المذيبات القطبية المشابهة للأوساط البيولوجية للأزمرة بين الأشكال الفراغية الهندسية لذات المركب الأمر الذى يؤثر بشكل مباشر على فعاليته البيولوجية ، وتم استنباط معادلة خطية جيدة بين معدل الأزمرة لهذه المركبات ومعاملات ميكانيكا الكم الخاصة بها للتنبؤ بزمن تحول هذه المتزامرات بعضها لبعض ومن ثم توقع السمات الدوائية لها.

كما أكد الدكتور أبو الفضل على أهمية العمل الجماعي في إجراء هذه الدراسة، مشيدا بالفريق البحثي الذي ضم د. أحمد مجدى أستاذ الكيمياء الدوائية المساعد و د. هند أبو المجد مدرس الكيمياء الدوائية بجامعة أسيوط، وهاني سامى المعيد بالكلية ، معربا عن سعادته لترشيح دورية الجمعية الملكية للكيمياء بالمملكة المتحدة المرموقة (RSC-Advances)  للدراسة كأحد الموضوعات  البارزة للعام 2021.

 

دورية الجمعية الملكية للكيمياء جامعة اسيوط الدكتور طارق أبو الفضل مركبات لعلاج السرطان عقار ثاليدومايد

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