نشرة المرأة والصحة.. السيناريوهات المتوقعة للمرحلة المقبلة من كورونا.. وكيف يمكنك معرفة نوع الجنين دون الذهاب للطبيب؟

نشر موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

كيف يمكن معرفة نوع الجنين دون الذهاب للطبيب؟.. 5 مؤشرات تحسم الأمر

إذا كنتي ترغبين في معرفة نوع الجنين ، فإن الموجات فوق الصوتية في الأسبوع 18-20 يمكن أن تعطيك المعلومات التي تسعين إليها،لكن خمسة أشهر هي وقت طويل لانتظار البعض، ولحسن الحظ ، فهناك بعض الطرق للتنبؤ (بدقة تصل إلى حوالي 50 %) بجنس طفلك.

هل الكولاجين مفيد للصحة والبشرة؟ اعرف الحقيقة

قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية وسمنة و نحافة، أن يعتبر الكولاجين بروتين يوجد في العظام و المفاصل و الأربطة و الغضاريف، و يعمل علي تقليل الشهية فإن تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين لمرضى السمنة والسكري يساعد على إفراز هرمون الشبع وهو ما يؤدي إلى انخفاض الشهية وانخفاض تناول الأطعمة مما يؤدي إلى تناول كميات أقل من الطعام وبالتالي فقدان الوزن .

كيف تتجنب الإصابة بكورونا في رمضان مع تقلبات الجو المستمرة

بدأت الموجة الثالثة لفيروس كورونا في مصر مع زيادة أعداد المصابين وخصوصا في شهر رمضان ومع تقلبات الجو وعدم استقراره.

الصحة العالمية تتوصل لإرشادات سريرية جديدة للمرضى البالغين

وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ، توصلت منظمة الصحة العالمية إلى إرشادات سريرية جديدة لإدارة المرضى البالغين الذين يعانون من حالات خفيفة أو متوسطة أو شديدة.

ما سبب الدوخة بعد الإفطار في رمضان.. وعلاقتها بالسكر

يتساءل الكثير ما سبب الدوخة بعد الإفطار في رمضان والذي يكون عادة مرتبط بالصيام ، و تتعدد الأسباب في هذه الحالات بحسب حالة المريض الصحية من وجود أمراض مثل مرض السكري او ضعف عضلة القلب او غيرها، و سنتحدث بإيجاز عن وصف و أسباب الدوخة اثناء الصيام. ولذلك يجب ان نكون علي علم سبب الدوخة بعد الإفطار في رمضان.

أطعمة غنية بفيتامين سي لا يعرفها الجميع أبرزها الزعتر والبرقوق

فيتامين سي من العناصر الغذائية الأساسية اللازمة للحفاظ على الجلد والأوعية الدموية والعظام والغضاريف والتئام الجروح، حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي ، والذي بدوره يوفر الحماية ضد بعض الأمراض ، بما في ذلك السرطان.

خبير مناعة يكشف السيناريوهات المتوقعة للمرحلة المقبلة وأسباب زيادة إصابات كورونا

قال خبير المناعة الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، أن التجمهر فى الأسواق وولائم رمضان ، والزيارات العائلية ، و صلاة التراويح هو سبب الموجة الثالثة من فيروس كورونا والتي تشهد زيادة 10% في الإصابات و7% من الوفيات عن الموجتين الأولي والثانية.