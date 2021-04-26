الصحة العالمية تتوصل لإرشادات سريرية جديدة للمرضى البالغين

وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ، توصلت منظمة الصحة العالمية إلى إرشادات سريرية جديدة لإدارة المرضى البالغين الذين يعانون من حالات خفيفة أو متوسطة أو شديدة.

علاج حالة COVID-19 الخفيفة

تم تحديد حالة COVID-19 الخفيفة على أنها تعاني من أعراض الجهاز التنفسي العلوي أو الحمى) دون ضيق في التنفس أو نقص الأكسجين.

ينصح الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض بأن يكونوا في عزلة منزلية.

* الابتعاد الجسدي ، واستخدام القناع الداخلي ، ونظافة اليدين الصارمة

* إدارة الأعراض - الترطيب ، خافضات الحرارة ، مضادات السعال ، الفيتامينات المتعددة

* البقاء على اتصال مع الطبيب المعالج

* مراقبة تشبع الأكسجين ودرجة الحرارة

حالات تحتاج للعناية

* صعوبة في التنفس.

* حمى شديدة أو سعال شديد ، خاصة يستمر لأكثر من خمسة أيام

يجب الاحتفاظ بعتبة منخفضة للأشخاص الذين يعانون من ميزات عالية الخطورة مثل:

* العمر فوق 60

* أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم و CAD (مرض الشريان التاجي)

* داء السكري وحالات نقص المناعة الأخرى

* أمراض الرئة أو الكلى أو الكبد المزمنة

* أمراض الأوعية الدموية الدماغية

* السمنة

العلاج لمضاد للالتهابات أو مناعي

* حقن ميثيل بريدنيزولون 0.5 إلى 1 مجم / كجم على جرعتين أو جرعة مكافئة من ديكساميثازون لمدة خمسة إلى 10 أيام

* يمكن تحويل المرضى إلى الطريق الفموي إذا كان مستقرًا أو يتحسن.

منع تخثر الدم

* الجرعة التقليدية من الهيبارين غير المجزأ الوقائي أو الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي (على أساس الوزن على سبيل المثال ، enoxaparin 0.5 مجم / كجم في اليوم SC). يجب ألا يكون هناك موانع أو مخاطر عالية للنزيف.

علاج حالة COVID-19 الشديدة عند ضيق التنفس أو تشبع الأكسجين أقل من 90 في المائة على هواء الغرفة.يجب قبول هؤلاء المرضى في وحدة العناية المركزة.

دعم الجهاز التنفسي

* ضع في اعتبارك استخدام (واجهة الخوذة أو قناع الوجه حسب التوافر) في المرضى الذين يعانون من زيادة متطلبات الأكسجين ، إذا كان عمل التنفس منخفضًا

العلاج المضاد للالتهابات أو مناعي

* حقن ميثيل بريدنيزولون 1 إلى 2 مجم / كجم عن طريق الوريد في جرعتين مقسمتين (أو جرعة مكافئة من ديكساميثازون) عادة لمدة 5 إلى 10 أيام.

منع تخثر الدم

* جرعة وسيطة من

الهيبارين الوقائي غير المجزأ أو الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي (على سبيل المثال ، Enoxaparin 0.5 مجم / كجم لكل جرعة SC BD). يجب ألا يكون هناك موانع أو مخاطر عالية للنزيف.



تدابير داعمة

* الحفاظ على (وجود الكمية المناسبة من الدم في الجسم) ؛ إذا كان ذلك متاحًا ، استخدم مقاييس ديناميكية لتقييم استجابة السوائل.



