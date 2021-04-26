الصحة العالمية تتوصل لإرشادات سريرية جديدة للمرضى البالغين
وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ، توصلت منظمة الصحة العالمية إلى إرشادات سريرية جديدة لإدارة المرضى البالغين الذين يعانون من حالات خفيفة أو متوسطة أو شديدة.
علاج حالة COVID-19 الخفيفة
تم تحديد حالة COVID-19 الخفيفة على أنها تعاني من أعراض الجهاز التنفسي العلوي أو الحمى) دون ضيق في التنفس أو نقص الأكسجين.
ينصح الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض بأن يكونوا في عزلة منزلية.
* الابتعاد الجسدي ، واستخدام القناع الداخلي ، ونظافة اليدين الصارمة
* إدارة الأعراض - الترطيب ، خافضات الحرارة ، مضادات السعال ، الفيتامينات المتعددة
* البقاء على اتصال مع الطبيب المعالج
* مراقبة تشبع الأكسجين ودرجة الحرارة
حالات تحتاج للعناية
* صعوبة في التنفس.
* حمى شديدة أو سعال شديد ، خاصة يستمر لأكثر من خمسة أيام
يجب الاحتفاظ بعتبة منخفضة للأشخاص الذين يعانون من ميزات عالية الخطورة مثل:
* العمر فوق 60
* أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم و CAD (مرض الشريان التاجي)
* داء السكري وحالات نقص المناعة الأخرى
* أمراض الرئة أو الكلى أو الكبد المزمنة
* أمراض الأوعية الدموية الدماغية
* السمنة
العلاج لمضاد للالتهابات أو مناعي
* حقن ميثيل بريدنيزولون 0.5 إلى 1 مجم / كجم على جرعتين أو جرعة مكافئة من ديكساميثازون لمدة خمسة إلى 10 أيام
* يمكن تحويل المرضى إلى الطريق الفموي إذا كان مستقرًا أو يتحسن.
منع تخثر الدم
* الجرعة التقليدية من الهيبارين غير المجزأ الوقائي أو الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي (على أساس الوزن على سبيل المثال ، enoxaparin 0.5 مجم / كجم في اليوم SC). يجب ألا يكون هناك موانع أو مخاطر عالية للنزيف.
علاج حالة COVID-19 الشديدة عند ضيق التنفس أو تشبع الأكسجين أقل من 90 في المائة على هواء الغرفة.يجب قبول هؤلاء المرضى في وحدة العناية المركزة.
دعم الجهاز التنفسي
* ضع في اعتبارك استخدام (واجهة الخوذة أو قناع الوجه حسب التوافر) في المرضى الذين يعانون من زيادة متطلبات الأكسجين ، إذا كان عمل التنفس منخفضًا
العلاج المضاد للالتهابات أو مناعي
* حقن ميثيل بريدنيزولون 1 إلى 2 مجم / كجم عن طريق الوريد في جرعتين مقسمتين (أو جرعة مكافئة من ديكساميثازون) عادة لمدة 5 إلى 10 أيام.
منع تخثر الدم
* جرعة وسيطة من
الهيبارين الوقائي غير المجزأ أو الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي (على سبيل المثال ، Enoxaparin 0.5 مجم / كجم لكل جرعة SC BD). يجب ألا يكون هناك موانع أو مخاطر عالية للنزيف.
تدابير داعمة
* الحفاظ على (وجود الكمية المناسبة من الدم في الجسم) ؛ إذا كان ذلك متاحًا ، استخدم مقاييس ديناميكية لتقييم استجابة السوائل.