عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما سبب الدوخة بعد الإفطار في رمضان.. وعلاقتها بالسكر

الوخة بعد الإفطار
الوخة بعد الإفطار في رمضان

يتساءل الكثير ما سبب الدوخة بعد الإفطار في رمضان  والذي  يكون عادة مرتبط  بالصيام ، و تتعدد الأسباب في هذه الحالات بحسب حالة المريض الصحية من وجود أمراض مثل مرض السكري او ضعف عضلة القلب او غيرها، و سنتحدث بإيجاز عن وصف و أسباب الدوخة اثناء الصيام. ولذلك يجب ان نكون علي علم سبب الدوخة بعد الإفطار في رمضان.

 وأشار الدكتور عمرو سعيد رشيد اخصائي امراض القلب والشرايين  الي ان الدوخة هي وصف عام للشعور اما بالدوار او بعدم الاتزان، حيث يجب التفرقة بين هذين الأمرين لأهمية الفرق الكبير في التشخيص والعلاج،  والتعرف علي سبب الدوخة بعد الإفطار في رمضان حيث ان الشعور بالدوار مع التفاف الغرفة المتواجد فيها الشخص هو شعور ينتج اما من أمراض تصيب الأذن الداخلية او أمراض تتعلق في المخيخ فقط، و لا يوجد أي سبب اخر للشعور بهذا الدوار، ولا يسبب الصيام هذا الشعور نهائيا. 

اما ان كان الشعور بالدوخة يوصف على شكل عدم اتزان لحظي او الشعور بحالة الإحساس بشبه الإغماء او فقدان الوعي فهذا له أسباب متعددة نذكر منها ما يلي للصائم:

لأصحاب الأنيميا.. أطعمة تقضي على الدوخة

علشان تتعالج صح.. إليك أهم أسباب الدوخة

 الدوخة بعد الأكل وعلاقتها بالسكر

وأضاف رشيد  أن كان المريض مصابا بالسكري، فيجب الانتباه ان الشعور بالدوخة هنا مع وجود أعراض أخرى

 كما ان الدوخة بعد الأكل وعلاقتها بالسكر تكون بسبب التعرق الزائد او عدم التركيز مع الخفقان هو دلالة على انخفاض معدل سكري الدم، حيث يجب فحصه سريعا مع تناول الطعام ان كان منخفضا و كسر الصيام للضرورة الصحية ولذلك تأكد من  الدوخة بعد الأكل وعلاقتها بالسكر
 

 أسباب الهبوط بعد الصيام 

يمكنك ان تتعرف علي أسباب الهبوط بعد الصيام فإذا كان المريض يتناول جرعات متكررة من علاج الضغط مع حدوث الشعور  بالدوخة بالأخص اثناء الوقوف السريع من وضعية الجلوس او النوم وهي اولي  أسباب الهبوط بعد الصيام فان ذلك يكون بسبب انخفاض ضغط الدم بسبب تقارب مواعيد تناول علاجات الضغط بين فترتي الإفطار  والسحور والتي تكون أحد أسباب الهبوط بعد الصيام. 
 

دوخة بعد الأكل مباشر 

دوخة بعد الأكل مباشرة  تكون بسبب حالات ضعف عضلة القلب مع قلة تناول السوائل اليومية والاستمرار على المدرات البولية، فان الشعور بالدوخة يكون ناتجا بسبب الإدرار الزائد للسوائل و انخفاض معدلات الضغط المركزية لدى المريض حتى و ان كانت معدلات الضغط المقاسة عبر الذراع طبيعية او مرتفعة تسبب دوخة بعد الأكل مباشرة.

 

الدوخة بعد الأكل وعلاقتها بالسكر

في الحالات التي يكون فيها الشخص غير مصاب باي من الأمراض المذكورة، فبذلك تكون الدوخة بعد الأكل وعلاقتها بالسكر 
 

الدوخة بعد الأكل وعلاقتها بالسكر تكون مع الشعور بعدم الاتزان اللحظي و الشعور بشبه الإغماء او الإغماء في اثناء فترة الصيام او حتى بعد الإفطار مع الشعور بأعراض أخرى من ضيق في التنفس أو الخفقان او الغثيان، فان ذلك قد يشير الى تهيج عَصب القلب الناتج من قلة السوائل الشديدة اثناء الصوم.
 

 

الدوخة مرض السكري اسباب الدوخة الدوخة بعد الأكل أسباب الهبوط الصيام

موضوعات متعلقة

كل ما تود معرفته عن صداع الصيام .. فيديو

ترشيحاتنا

عروض الدوري التركي تنهال على لاعبي الأهلي

استلام أولي سيارات الإحلال.. مالك المركبة يكشف رحلة الترخيص والتكاليف ..صور

وزير التعليم يكشف تفاصيل استكمال الدراسة والتقييم لطلاب المدارس الدولية

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بقبول استقالة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

وزير النقل أمام البرلمان : هناك 3200 عربة ركاب سكة حديد منها 2200 تصلح للعمل

الصحة العالمية تتوصل لإرشادات سريرية جديدة للمرضى البالغين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

اللحظات الأخيرة قبل وفاة عشماوي.. تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وأسرته تؤكد: يوزع الخير على الغلابة ويخصص لهم مساعدات مالية شهرية

عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والسلام .. وزير النقل يشرح أسباب حوادث السكة الحديد

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة سيؤدون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في المنزل

أول تعليق من ممدوح عباس بعد الحكم الصادر ضد مرتضى منصور

قرار رئاسي واستقالة ومصير الامتحانات.. 3 أحداث ساخنة في آخر 24 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

فاطمة يوسف تكتب: التوحد علاج أم تأهيل؟

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ