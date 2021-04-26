ما سبب الدوخة بعد الإفطار في رمضان.. وعلاقتها بالسكر

يتساءل الكثير ما سبب الدوخة بعد الإفطار في رمضان والذي يكون عادة مرتبط بالصيام ، و تتعدد الأسباب في هذه الحالات بحسب حالة المريض الصحية من وجود أمراض مثل مرض السكري او ضعف عضلة القلب او غيرها، و سنتحدث بإيجاز عن وصف و أسباب الدوخة اثناء الصيام. ولذلك يجب ان نكون علي علم سبب الدوخة بعد الإفطار في رمضان.

وأشار الدكتور عمرو سعيد رشيد اخصائي امراض القلب والشرايين الي ان الدوخة هي وصف عام للشعور اما بالدوار او بعدم الاتزان، حيث يجب التفرقة بين هذين الأمرين لأهمية الفرق الكبير في التشخيص والعلاج، والتعرف علي سبب الدوخة بعد الإفطار في رمضان حيث ان الشعور بالدوار مع التفاف الغرفة المتواجد فيها الشخص هو شعور ينتج اما من أمراض تصيب الأذن الداخلية او أمراض تتعلق في المخيخ فقط، و لا يوجد أي سبب اخر للشعور بهذا الدوار، ولا يسبب الصيام هذا الشعور نهائيا.

اما ان كان الشعور بالدوخة يوصف على شكل عدم اتزان لحظي او الشعور بحالة الإحساس بشبه الإغماء او فقدان الوعي فهذا له أسباب متعددة نذكر منها ما يلي للصائم:

الدوخة بعد الأكل وعلاقتها بالسكر

وأضاف رشيد أن كان المريض مصابا بالسكري، فيجب الانتباه ان الشعور بالدوخة هنا مع وجود أعراض أخرى

كما ان الدوخة بعد الأكل وعلاقتها بالسكر تكون بسبب التعرق الزائد او عدم التركيز مع الخفقان هو دلالة على انخفاض معدل سكري الدم، حيث يجب فحصه سريعا مع تناول الطعام ان كان منخفضا و كسر الصيام للضرورة الصحية ولذلك تأكد من الدوخة بعد الأكل وعلاقتها بالسكر



أسباب الهبوط بعد الصيام

يمكنك ان تتعرف علي أسباب الهبوط بعد الصيام فإذا كان المريض يتناول جرعات متكررة من علاج الضغط مع حدوث الشعور بالدوخة بالأخص اثناء الوقوف السريع من وضعية الجلوس او النوم وهي اولي أسباب الهبوط بعد الصيام فان ذلك يكون بسبب انخفاض ضغط الدم بسبب تقارب مواعيد تناول علاجات الضغط بين فترتي الإفطار والسحور والتي تكون أحد أسباب الهبوط بعد الصيام.



دوخة بعد الأكل مباشر

دوخة بعد الأكل مباشرة تكون بسبب حالات ضعف عضلة القلب مع قلة تناول السوائل اليومية والاستمرار على المدرات البولية، فان الشعور بالدوخة يكون ناتجا بسبب الإدرار الزائد للسوائل و انخفاض معدلات الضغط المركزية لدى المريض حتى و ان كانت معدلات الضغط المقاسة عبر الذراع طبيعية او مرتفعة تسبب دوخة بعد الأكل مباشرة.

الدوخة بعد الأكل وعلاقتها بالسكر

في الحالات التي يكون فيها الشخص غير مصاب باي من الأمراض المذكورة، فبذلك تكون الدوخة بعد الأكل وعلاقتها بالسكر



الدوخة بعد الأكل وعلاقتها بالسكر تكون مع الشعور بعدم الاتزان اللحظي و الشعور بشبه الإغماء او الإغماء في اثناء فترة الصيام او حتى بعد الإفطار مع الشعور بأعراض أخرى من ضيق في التنفس أو الخفقان او الغثيان، فان ذلك قد يشير الى تهيج عَصب القلب الناتج من قلة السوائل الشديدة اثناء الصوم.

