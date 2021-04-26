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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لأول مرة بالصحة.. إجراء قسطرة دقيقة بالأوعية الدموية تكلفتها مليون و250ألف مجانا

صدى البلد

نجحت مستشفي زايد التخصصي في اجراء نوع دقيق من قساطر الاوعية الدموية لأحد المرضى الذى كان يعانى من تمدد بالشريان الاورطى الصدرى أسفل شريان خلف الترقوة الايسر و أيضا الشريان الاورطى البطنى  بفروعه من شريان الجزعى الباطنى و شريان المساريقى الأعلى و شرايين الكلي الأيمن و الأيسر وصولا الي الشرايين الحرقفية.


ضم الفريق الطبي المعالج للحالة الدكتور محمد حسني والدكتور أحمد فرغلي والدكتور محمد على والدكتور أحمد علاء  والدكتور محمد عبد الهادى و عدد أخر من الجراحين والتخدير والعمليات، وخرج المريض من المستشفى في حالة جيدة تحت العلاج و المتابعة الطبية.


وتبلغ تكلفة إجراء القسطرة حوالي مليون و ربع المليون جنيه و لم يتحمل المريض أي أعباء مادية، وتعد هذه العمليات الأولى من نوعها في وزارة الصحة.

 

وأكدت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن مستشفي زايد التخصصي لم تتوقف عن أداء واجبها للقضاء على قوائم الانتظار رغم وجود جائحة فيروس كورونا مع وجود جزء من المستشفي مخصص لعلاج حالات فيروس كورونا.

 

وأشارت إلى أن المستشفى تقدم العديد من الخدمات الطبية، منها عمليات زرع النخاع وزرع الكلي وزرع الكبد، كما تقدم بالعيادات الخارجية خدمات الكشف بأقسام الجلدية والرمد والجراحة العامة والباطنة والأطفال والعظام والعلاج الطبيعي والأنف والأذن، وتشمل قسم خاص للنساء والتوليد وتنظيم الأسرة، وقسم خاص للأسنان، وقسم للمبتسرين وحديثي الولادة، ووحدة الغسيل الكلوي.

 

وتسعي أمانة المراكز الطبية المتخصصة للعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات الامانة على أعلى مستوى، مع وضع خطة شاملة لتطوير جميع المستشفيات، فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتقديم خدمة يرضي عنها المواطن.

 

يذكر أن مستشفى زايد التخصصي تحتوي على أحدث أجهزة رسم القلب والموجات الصوتية للقلب، وأحدث المعامل واجهزة الاشعة وكافة الخدمات الطبية.

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