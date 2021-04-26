استصلاح 186 ألف فدان.. تفاصيل مشروع زراعة أراضي في وسط وشمال سيناء

قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن المشروع القومي لاستصلاح الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الزراعة بجانب مشروع الدلتا الجديدة .

وأضاف جمال صيام في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، أن مساحة الاراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء تقدر بـ 486 ألف فدان وتم استصلاح 186 ألف فدان في وسط وشمال سيناء وجاري العمل في 250 ألف فدان المتبقية .

وتابع جمال صيام :" هناك إنجاز في استصلاح الأراضي في وسط وشمال سيناء وهناك معدلات إنجاز كبيرة من أجل استصلاح الأراضي، ويتم توفير المياه من خلال محطة مياه صرف بمعالجة ثلاثية وهي محطة بحر البقر والأرض خصبة وصالحة لزراعة كافة المحاصيل ".

واكمل جمال صيام :" البنية التحتية للاستصلاح الزراعي متواجدة في شمال ووسط سيناء ".



ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، خاصة مشروعات استصلاح الأراضي، الهادفة إلى زيادة رقعة الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء واقامة مجتمعات تنموية وسكنية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الشاملة للتوسع في الزراعة المتكاملة واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، وبالتكامل مع المشروعات الأخرى المماثلة، خاصةً في الدلتا الجديدة في شمال غرب البلاد، وكذلك في منطقة توشكى وشرق العوينات بجنوب الوادي.