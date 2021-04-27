بعد تطبيق المواعيد الصيفية.. خالد قاسم لـ صدى البلد : رصد 65 ألف مخالفة لقرار غلق المحال بالمحافظات من ديسمبر 2020 حتى 25 أبريل الجاري.. إغلاق 22218 محلا و 5467 سوقا و1015 مطعما

وزارة التنمية المحلية:

- إغلاق ١٨٣٣٢ مقاهى و٨١٨١ ورشة

-إغلاق ٩٦٩٣ منشآت أخرى منها سناتر دروس و قاعات أفراح

- تطبيق قرار المواعيد الصيفية اعتبارا من 17 أبريل الجاري

- محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران تفتح 24 ساعة

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، عن أن الوحدات المحلية تتابع تنفيذ قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والكافيهات والورش والمطاعم، أنه تم رصد 64 ألفا و906 مخالفة منذ تنفيذ القرار في ديسمبر الماضي إلى الأحد الماضي ، حيث أنه تم اغلاق 22218 محل ، وتم غلق ٥٤٦٧ سوقا و١٠١٥ مطعما .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، انه تم اغلاق ١٨٣٣٢ مقهى و٨١٨١ ورشة وإغلاق ٩٦٩٣ منشأة أخرى منها سناتر دروس و قاعات أفراح وعزاء مخالفة، مشيرا إلى أن هناك إصرارا من الدولة لتنفيذ القرار بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديريات الأمن فى المحافظات.



وتم تطبيق قرار المواعيد الصيفية التى أصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، لغلق وفتح المحلات والمطاعم ، اعتبارا من السبت 17 أبريل الماضي ،وطبقا للقرار ستكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.

كما أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

و يتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وتُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

يذكر أن الحالة الوحيدة التى يمكن ان يتم تغيير فيها مواعيد فتح وغلق المحال التجارية التى فرضتها الدولة ،هو تغييرها بناء على طلب المحافظ اذا وجد ان هناك ضرورة لتغيير بعض المواعيد للمحال الموجودة بمحافظته ،فعلى المحافظ ان يرفع طلب لوزير التنمية المحلية باعتبارة رئيس اللجنة العليا لترخيص المحال ويعرض الامر على اللجنة وهى التى تقرر.



وأكد أنه إذا رأى المحافظ أن هناك بعض الورش غير مقلقة للراحة في المناطق السكنية كورش صناعة المفاتيح او ورش تصليح اطارات السيارات التى قد يحتاجها المواطن في وقت متأخر فعليه أن يتم تقديم طلب للجنة العليا لتراخيص المحال بتعديل المواعيد.



وعن العقوبات التى ستوقع على المخالفين لقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن مواعيد غلق المحال التجارية والورش والمولات والمطاعم الذي سيتم تطبيقه بداية من أول ديسمبر المقبل ، تم التوجيه المحافظات على التنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية لتطبيق القرار ، وسيتم تفعيل الفرق المتابعة في المراكز والمدن والأحياء لمتابعة التزام الكافيهات والمطاعم والمحال بالقرار .

وتابع أنه في حالة مخالفة المواعيد المخصصة للمحال بأنواعها سيتم إرسال إنذار كتابي للمخالف ويتم مراجعته خلال 15 يوم لازالة المخالفة والالتزام بالمواعيد المقررة، وفي حالة الاستمرار على المخالفة يتم غلق المحل لمدة شهر ولايجوز له فتح المحال الا بعد مراجعة مركز التراخيص اذن بالفتح مرة اخرى ،وإذا تمادى في المخالفة فيتم غلق المحل وسحب الترخيص وهذه عقوبة متدرجة طبقا لقانون 154 لسنة 2019 وفقل للمادة 24 من القانون ،مشيرا الى ان المادة 24 من القانون يوجد بها عقوبات متدرجة طبقا للمخالفة.

وأشار إلى أن المحال التجارية يجب أن تلتزم بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتى أقرها مجلس الوزراء سابقا ، موضحا أنه من لم يلتزم بهذة القرارات فسيتم اغلاق المنشأة التجارية له 3 أيام.

