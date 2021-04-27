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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى أحمد زاهر تهنئ والدها بعيد ميلاده.. شاهد

صدى البلد

هنأت الفنانة ليلى أحمد زاهر، والدها، بعيد ميلاده، ونشرت عدة صور تجمعها به من خلال حسابها على "إنستجرام".

 

وعلقت ليلى أحمد زاهر على الصورة: “Happy birthday ya ahla zozz, love you to the moon and never back".
 

ورَدَّ أحمد زاهر على ابنته: “وأنتي طيبة يا أحلى وأطعم بنوته في الدنيا، ربنا يحفظك ويخليكي ليا يا قلبي”.

 

وسبق أن أعلنت قناة "سي بي سي"، عن موعد عرض الموسم الجديد من برنامج "هزر فزر مع لولي"، الذي تقدمه ليلى أحمد زاهر، بعد اعتذار الفنانة هنا الزاهد عن عدم الاستمرار في تقديم البرنامج.


وتعرض حلقات برنامج "هزر فزر مع لولي"، في تمام العاشرة مساءً، بتوقيت مصر، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، عبر قناة "سي بي سي".

 

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