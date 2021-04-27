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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: لا زيادة في تعريفة ركوب السيارات

تنفيذي الشرقية
تنفيذي الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع مدير إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف لمتابعة حركة سيارات الأجرة علي مدار اليوم بالمواقف العمومية بنطاق المحافظة ، وذلك بعد تعديل أسعار البنزين بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشا وتثبيت سعر السولار للتأكد من إلتزام السائقين بتحصيل تعريفة الركوب المحددة وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين مؤكدا أنه لا زيادة في تعريفة الركوب بسيارات النقل الجماعي والسرفيس داخل المحافظة.

 

كما وجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الحسينية بالمتابعة الدائمة والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بمبادرة حياه كريمة لتطوير الريف المصري وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذها والتعاون المطلق مع القوات المسلحة والتغلب على أي مشكلات قد تعوق تنفيذ الأعمال بالمشروعات الجارية بقري المركز وتوابعه للإنتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

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وشدد المحافظ علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين علي أراضي أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم والدخول تحت مظلة الدولة وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك , مؤكدا علي ضرورة التزام كل جهة حكومية بسداد (الضرائب – التأمينات – القيمة المضافة) المستحقة والإلتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك باعتبارها مورد هام من موارد الدولة .

وخلال الإجتماع إطمأن محافظ الشرقية من فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين علي موقف توريد القمح لهذا العام حيث أكدت أنه تم الانتهاء من تحديد 47 موقع ما بين صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة علي مستوي المحافظة لتجميع وتخزين الأقماح الموردة، لافتهً إلي أن اجمالي ما تم توريده من اقماح حتي اليوم بلغ 159 ألف طن وتتواصل عمليات التوريد علي مدار اليوم وسط اقبال شديد من الموردين لتستمر محافظة الشرقية أولى محافظات الجمهورية في انتاج وتوريد القمح .

 

كما أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية لمراجعة اعمال الصيانة لأعمدة الانارة وكابلات الكهرباء المنتشرة بمسار خطوط قطارات السكة الحديد داخل المراكز والمدن وإصلاح التالف منها لتأمين حركة القطارات وحفاظا علي سلامة المواطنين

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية واللواء رضا فوزي مدير الإدارة العامة للمرور، والمستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

 

كما أمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإزالة الحواجز الحديدية المقامة بالمخالفة أمام المباني السكنية والمحال التجارية وتحرير محاضر للمخالفين وذلك لفتح الطريق امام حركة السيارات وعبور المواطنين، مشدداً على ضرورة الإستمرار في تنفيذ حملات رفع الإشغالات واللافتات غير المرخصة من الشوارع والميادين العامة وتطبيق القانون علي الجميع ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة .

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