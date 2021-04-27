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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تحذر من شائعات السوشيال ميديا وتؤكد توفر أماكن في المستشفيات لعلاج مصابي كورونا

وزيرة - الصحة
وزيرة - الصحة

نفت وزارة الصحة والسكان ما يتم تداوله من تسجيل صوتي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم توافر أسرة للمرضى، وتدهور الوضع الوبائي بالمحافظات، و فتح كافة المدن الجامعية بالمحافظات لاستقبال المرضى، مؤكدة أن ذلك التسجيل عار تمامًا عن الصحة ولا يمت لوزارة الصحة والسكان ولأي من قطاعاتها بصلة، مؤكدة توافر أكثر من 45% من السعة السريرية بكافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لاستقبال حالات مرضى فيروس كورونا المستجد.

وناشد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، المواطنين من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعدم تداول أي معلومات من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام دون الرجوع للمصادر الرسمية بالوزارة، محذرًا من استخدام اسم الوزارة في تضليل الرأي العام، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بذلك.

وأكد مجاهد توافر مخزون استراتيجي من الأكسجين الطبي بجميع مستشفيات الجمهورية المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا بلغ 2 مليون و200 ألف لتر، فضلاً عن توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة بالمستشفيات، لافتاً إلى استمرار التوريد طبقاً لمعدلات التشغيل بكل مستشفى من خلال النظام الإلكتروني المميكن.

ولفت "مجاهد" إلى متابعة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الدورية لسير العمل بخطة الوزارة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومراجعة نسب إشغال الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات، والتأكد من توافر الأكسجين الطبي والأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، والاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى، مشيراً إلى استمرار تدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية وفرق التمريض ضمن خطة الوزارة للتصدي الجائحة.

وشدد "مجاهد" على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مناشداً المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم.

كما ناشد حالات العزل المنزلي بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال خدمة الرسائل النصية عبر الخط 1440 للحصول على الاستشارات الطبية وإرسال العلاج بالمجان، بالإضافة إلى التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 لتلقي كافة الاستفسارات الخاصة بالكورونا والخدمات الصحية الأخرى بجميع محافظات الجمهورية.

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