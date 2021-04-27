أب يقنع المواطنين بتشجيع نجله.. ورطة إنسانية تظهر جدعنة المصريين

ورطة إنسانية

تناول برنامج "ورطة إنسانية" المذاع على قناة " دي إم سي "، قصة جديدة تُظهر حب الأب لـ أولاده، حيث جلس طفل ومعه مجموعة من الصور، وذهب الأب للمواطنين لإقناعهم بشراء الصور من نجله، من أجل التشجيع وقام الأب بـ إعطاء المواطنين الأموال من أجل شراء الصور.



وقال أحد المواطنين:" الصور كلها جميله، وقام الجميع بتشجيع الطفل على الصور التى قام بتصوريها ".

وأضاف مواطن آخر : الصور جميلة جدًا، و مبهرة وأنت طفل موهوب.

وفى نفس السياق قامت سيدة بشراء مجموعة من الصور من الطفل، وتشجيعه على الاستمرار فى الرسم.



