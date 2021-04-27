عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. وليد جاب الله يكتب: الأجر والعمل والعقيدة المصرية

صدى البلد


استعان الفرعون بالسحرة المصريين لمواجهة سيدنا موسى، ورغم وحدة العقيدة للفرعون والسحرة، إلا أنهم طلبوا الأجر من الفرعون لكي يدافعوا عن عقيدتهم "قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ" دون تبني لرسالة لدفاع عن العقيد، أو الخشية من سلطة الفرعون الذي وافق على ذلك "قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ" وهو الأمر الذي يُعبر عن أن ما طلبه السحرة كان بمثابة أمراً مألوفاً لدى المصريين في ذلك الوقت، ولم يستغل الفرعون سلطته للضغط عليهم للعمل بدون أجر، بل وافقهم بدون تفاوض حقيقي ليكسب بهم معركته.
وفي موضع آخر وجد موسى عليه السلام زحام حول مكان السقاية وكانت هناك امرأتين لا يستطيعان سقاية أغنامهم فسقى لهما، وعندما طلبت منه إحداهما الذهاب لأبيها ليحصل على أجر "قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا" فلم يُصر على كون ما قام به من قبيل الأخلاق، بل قبل عرض أبيها بدون تفاوض بالعمل لديه لمدة من ثماني إلى عشر سنوات نظير إعاشته وأن يزوجه إحدى. بل أن سيدنا موسى نفسه عندما اتبع الرجل الذي آتاه الله العلم، تعجب "رغم خصوصية الرجل"  لكونه لم يطلب أجراً نظير إقامة جدار لم يكلفه  أحد بإقامته "فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا" كل تلك الوقائع تُبين أن دوافع العقيدة أو الأخلاق أو حتى تكليف الحاكم، لم تكن دوافع كافية للمصريين ليعملوا بدون أجر، بل كانوا يطلبوا ذلك، وكان الآخر يتقبل، كما يتلاحظ لنا سهولة التفاوض وعدم طلب العامل المصري أجراً مبالغ فيه، وكذلك قبول رب العمل منح الأجر دون استغلال. فهل تلك الخصائص لازالت تحكم علاقات العمل المصرية حالياً.
الواقع أننا يُمكن رصد أن المُجتمع المصري لازال غير مُتفهم لفكرة أن يقوم شخص بعمل بدون أجر أو بأجر بخس حتى لو كان بدافع من عقيدة، ولا يصدق من يقوم بذلك حتى ولو كان صادقاً. بينما الشريحة الكبرى لازالت مُتأثرة بالثقافة المصرية القديمة بقبولها العمل بكل نشاط إذا وفر لها العمل راتب يكفي احتياجاتها الأساسية ويقتصر طموحها في زيادات محدودة لذلك الراتب، ونجد أن الأزمة الحقيقية في سوق العمل تتمثل في ما استجد من ثقافة لدى البعض برفض العمل حتى لو  في مشروع العائلة إلا إذا كان العمل مرموقاً ويوفر وراتباً كبيراً، ويفضلوا البطالة عن الأجر غير المُجزي، بل ويستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لتسميم العلاقة بين العاملين القابلين للعمل بأجر  محدود كبداية، وأصحاب الأعمال، بإظهار العاملين أنهم مُقصرين وغير مُنتجين، وإظهار أصحاب الأعمال بأنهم ظالمين وآكلين لحقوق العمال.
وإذا كانت الأجور المُتدنية شكلت الحافز الأساسي لجذب المستثمرين لدول النمور الأسيوية عند بداية نموذجها التنموي، فقد كانت نتيجة ذلك أن تم التوسع في المشروعات ونمو في الاقتصاد ترتب عليه لاحقاً زيادات كبيرة في الرواتب. وهكذا فإن قضية الأجور والعمل بمثابة قضية دائرية تتمثل في أن انخفاض الأجور يُشجع المُستثمرين على إقامة المشروعات فيزيد معدل التشغيل وتكون أجور المُشتغلين هي التي توجه لشراء السلع والمنتجات فتربح المشروعات مما يؤهلها لزيادة الرواتب، بينما التمسك بمستوى مرتفع من الأجور يترتب علية تردد المُستثمرين في ضخ استثمارات لينكمش حجم النشاط وتزداد البطالة فتنخفض القوة الشرائية للمجتمع ويقل الطلب على السلع والخدمات فتتراجع أرباح المشروعات فتخفض الأجور، وتقوم بإلغاء الوظائف
بالتالي فإن قضية الأجور لا يجب النظر إليها من خلال منظور العدالة بقدر ما يُنظر لها بمنظور الإدارة والسياسة يُمكن من خلالها للشخص القبول بفكرة العمل لمجرد عرض الإمكانيات كما قام به سيدنا موسى عندما سقى للامرأتين، والقبول بالأجر الممكن حتى يصل الشخص للأجر المأمور، بينما يتشكل تدخل الدولة لتحديد مستويات الأجور حسب طبيعة كل مرحلة من مراحل التنمية بصورة توازن بين اعتبارات الأجر العادل، واعتبارات تشجيع المستثمرين.
 

 

ترشيحاتنا

تبدأ من 180 حتى 265 ألفا .. أشهر 5 سيارات بالشارع المصري لـ موديلات 2021| صور

60 دقيقة.. المصري يسيطر والشناوي يحافظ على شباك الأهلي

أكلات سحور رمضان .. عجة حمص وعدس مدمس بالبطاطس

مساكن الامريكان بسيدى بشر محاصرة بالكلاب الضالة والأهالي يستغيثون

ارتفاع أسعار الطماطم..الزراعيين تناشد بتشديد الرقابة على الأسواق

لهذه الأسباب يجب إعادة تشغيل هاتفك الأندرويد فورا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

قرعة كأس العرب.. مجموعات نارية ومصر في مجموعة الموت مع الجزائر

منظمة الصحة العالمية: لهذا السبب ينتشر فيروس كورونا بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة

سفير مصر في أوتاوا يناقش مع أعضاء البرلمان الكندي أزمة سد النهضة

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. سحل عجوز على يد ضابطي شرطة وكسر ذراعها والسخرية منها| فيديو

بالسعر والمواصفات.. كرايسلر 2021 في السعودية

قائمة اسعار بيجو موديل 2021 في الإمارات

الكشف عن ١١٠ مقبرة فى كوم الخلجان بالدقهلية ..صور

فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

د. وليد جاب الله يكتب: الأجر والعمل والعقيدة المصرية

علاء عبد الحسيب يكتب: دراما الصعيد

أحمد شيخو يكتب: فلسفة الإبادة وقواها الدولية

إبراهيم عمران يكتب: قهر الرجال ؟!

عبد العال البنداري يكتب: المشروع القومي للزراعة المتكاملة لتنمية سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

اﻟﻤﺰﻳﺪ