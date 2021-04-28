رئيس الغرفة التجارية بالجيزة يستقبل الملحق الاقتصادي بالسفارة اللبنانية



استقبل محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة السيدة نور عطوي الملحق الاقتصادي بالسفارة اللبنانية بالقاهرة لبحث زيادة الفرص الاستثمارية بين منتسبي الغرفة والمستثمرين اللبنانيين وذلك في عدة مجالات مختلفة خلال الفترة القادمة.



وأكد محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن اللقاء يأتى في إطار خطة الغرفة لفتح مجالات استثمارية مختلفة وزيادة الفرص التصديرية للمستثمرين بالمحافظة وخاصة مع الدول العربية المجاورة، مشيرا إلى أنه تم تبادل وجهات النظر حول الفرص الاستثمارية والتجارية سواء في احتياجات السوق اللبناني و أيضا السوق المحلى.



وأضاف إمبابي في بيان للغرفة أن السوق اللبناني يعد من الأسواق القابلة لاستقبال العديد من المنتجات المحلية مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إضافة مجالات جديدة للتعاون ومنها مشاركات بين المطاعم المصرية واللبنانيةوفرص للاستثمار المتبادل في المجال الطبي إضافة إلي مجالات مثل الملابس ومستحضرات التجميل ومولدات الكهرباء خاصة وان لبنان إحدى الدول المتميزة في هذا المجال.



ومن جانبها أكدت نوري عطوي الملحق الاقتصادي بالسفارة اللبنانية إن الفرص الاستثمارية متنوعة في السوق اللبناني كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قابل للتضاعف خلال الفترة الحالية خاصة وان مصر حاليا تشهد تقدما اقتصاديا ملحوظا يسمح بدخول رجال أعمال لبنانيين للاستثمار بالسوق المصري، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تذليل اي عقبات تواجه زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة.



والجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ ما يقرب من 500 مليون دولار بواقع 400 مليون دولار صادرات مصرية في حين وصل حجم الواردات 100 مليون دولار وفقا لآخر إحصائيات وتتمثل الصادرات المصرية إلى لبنان تتمثل في (المصنوعات من الحجر والأسمنت- حديد الزهر والصلب- المنتجات الزراعية- الزيوت العطرية ومستحضرات ‏التجميل- الآلات والأجهزة المنزلية)، فيما تتمثل أهم الواردات من لبنان في (منتجات الشعير والقمح واللدائن ومصنوعاته- الكتب والمطبوعات).