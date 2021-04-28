لحظة إطلاق البحرية الأمريكية طلقات على قوارب إيرانية.. فيديو

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" شريط فيديو يرصد لحظة تصدي قوات البحرية الأمريكية، لقوارب الحرس الثوري الإيراني في المياه الدولية بالخليج.

ويظهر في شريط الفيديو إطلاق البحرية الأمريكية طلقات تحذيرية لابعاد القوارب الإيرانية بعد ثلاث ساعات من محاولة اقناعها بالابتعاد.

وأطلقت سفينة حربية أمريكية طلقات تحذيرية عندما اقتربت سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني شبه العسكري من دورية تابعة لها في الخليج العربي ، حسبما أفادت البحرية الأمريكية اليوم الأربعاء، وذلك في أول إطلاق نار من نوعه منذ ما يقرب من أربع سنوات، وفق ما ذكرت صحيفة بوسطن هيرالد.



ونشرت البحرية الأمريكية لقطات بالأبيض والأسود للمواجهة دون اشتباك في المياه الدولية بالروافد الشمالية للخليج العربي.

ولم تعترف إيران على الفور بالحادث.

وقالت البحرية الأمريكية إن سفينة الدورية من طراز Cyclone-class USS Firebolt أطلقت طلقات تحذيرية بعد أن اصطفت ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل الإيراني سريعة الهجوم على بعد 68 ياردة (62 مترًا) منها وبالقرب من زورق خفر السواحل الأمريكي USCGC Baranoff.

وقالت البحرية الأمريكية: "أصدرت أطقم الطائرات الأمريكية إنذارات متعددة عبر الراديو ، لكن سفن (الحرس) واصلت مناوراتها القريبة المدى".