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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة إطلاق البحرية الأمريكية طلقات على قوارب إيرانية.. فيديو

البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" شريط فيديو يرصد لحظة تصدي قوات البحرية الأمريكية، لقوارب الحرس الثوري الإيراني في المياه الدولية بالخليج.

 

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لأول مرة منذ 4 سنوات.. البحرية الأمريكية تطلق طلقات تحذيرية تجاه زوارق إيرانية

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البحرية الأمريكية: سفن إيرانية تحرشت بقواتنا في الخليج

 

ويظهر في شريط الفيديو إطلاق البحرية الأمريكية طلقات تحذيرية لابعاد القوارب الإيرانية بعد ثلاث ساعات من محاولة اقناعها بالابتعاد.

 

وأطلقت سفينة حربية أمريكية طلقات تحذيرية عندما اقتربت سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني شبه العسكري من دورية تابعة لها في الخليج العربي ، حسبما أفادت البحرية الأمريكية اليوم الأربعاء، وذلك في أول إطلاق نار من نوعه منذ ما يقرب من أربع سنوات، وفق ما ذكرت صحيفة بوسطن هيرالد.


ونشرت البحرية الأمريكية لقطات بالأبيض والأسود للمواجهة دون اشتباك في المياه الدولية بالروافد الشمالية للخليج العربي.

ولم تعترف إيران على الفور بالحادث.

 

وقالت البحرية الأمريكية إن سفينة الدورية من طراز Cyclone-class USS Firebolt أطلقت طلقات تحذيرية بعد أن اصطفت  ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل الإيراني سريعة الهجوم على بعد 68 ياردة (62 مترًا) منها وبالقرب من زورق خفر السواحل الأمريكي USCGC Baranoff.

 

وقالت البحرية الأمريكية: "أصدرت أطقم الطائرات الأمريكية إنذارات متعددة عبر الراديو ، لكن سفن (الحرس) واصلت مناوراتها القريبة المدى".

البحرية الأمريكية قوارب إيرانية سفينة حربية أمريكية الطائرات الأمريكية الحرس الثوري الإيراني

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