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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب الهبوط بعد الصيام .. أعراض تؤكد إصابتك بالسكر والضغط

الهبوط
الهبوط

يصاب الكثير من الأشخاص بالهبوط بعد الصيام وقدم الدكتور عمرو سعيد رشيد إخصائي أمراض القلب والشرايين أسباب الهبوط بعد الصيام فإذا كان المريض يتناول جرعات متكررة من علاج الضغط مع حدوث الشعور  بالدوخة بالأخص اثناء الوقوف السريع من وضعية الجلوس او النوم وهي أولى أسباب الهبوط بعد الصيام فان ذلك يكون بسبب انخفاض ضغط الدم بسبب تقارب مواعيد تناول علاجات الضغط بين فترتي الإفطار والسحور والتي تكون أحد أسباب الهبوط بعد الصيام. 
 

 

دوخة بعد الأكل مباشر 

وأشار رشيد إلى أن دوخة بعد الأكل مباشرة تكون بسبب حالات ضعف عضلة القلب مع قلة تناول السوائل اليومية والاستمرار على المدرات البولية، فان الشعور بالدوخة يكون ناتجا بسبب الإدرار الزائد للسوائل و انخفاض معدلات الضغط المركزية لدى المريض حتى و ان كانت معدلات الضغط المقاسة عبر الذراع طبيعية او مرتفعة تسبب دوخة بعد الأكل مباشرة.

 

الدوخة بعد الأكل وعلاقتها بالسكر

في الحالات التي يكون فيها الشخص غير مصاب باي من الأمراض المذكورة، فبذلك تكون الدوخة بعد الأكل وعلاقتها بالسكر 
 

الدوخة بعد الأكل وعلاقتها بالسكر تكون مع الشعور بعدم الاتزان اللحظي و الشعور بشبه الإغماء أو الإغماء في أثناء فترة الصيام أو حتى بعد الإفطار مع الشعور بأعراض أخرى من ضيق في التنفس أو الخفقان أو الغثيان، فإن ذلك قد يشير إلى تهيج عَصب القلب الناتج من قلة السوائل الشديدة أثناء الصوم.

الصيام دوخة الدوخة بعد الأكل ضغط الدم سكر

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