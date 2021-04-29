نائب يكشف تفاصيل مشكلة تأخر إعلان نتيجة تكليف دفعتين من الصيادلة

قال عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، تعليقا على تأخر إعلان نتيجة تكليف دفعتي عام 2018 و2019 من الصيادلة، إننا لسنا في حاجة لأي إجراء يخالف أي قانون.

وأضاف عمرو درويش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " اكسترا نيوز "، :" وزارة الصحة ترى أن القانون يسمح بتكليف جزء من الدفعة الصيادلة وليس الدفعة بأكملها ".

وتابع عمرو درويش: "المشكلة تكمن في أن تكليف دفعتي الصيدلة تأخر 3 سنوات وهذا الأمر مخالف للقانون".

وأكمل عمرو درويش:" هناك مخالفة للقانون بعدم توافر معايير في عملية تكليف بعض الصيادلة، وتم انتقاء وتكليف بعض الصيادلة بدون أي معايير واضحة ".

ولفت عمرو درويش:" تقدمنا بطلب إحاطة لوزارة الصحة من أجل إعطاء الصيادلة حقوقهم ونحن نرسخ لدولة القانون ".