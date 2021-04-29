الأردن: تطعيم 60 ألف شخص بلقاح "كورونا" يوميا.. ولا وجود للمتحور الهندي

أكد وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري، أمس الأربعاء،عدم رصد أية إصابة بالمتحور الهندي لفيروس "كورونا" في المملكة.



وأضاف الهواري - خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - "إن قدرتنا هي تطعيم 60 ألف شخص يومياً، وسنصل قريباً إلى مئة ألف شخص يومياً"، مشيراً إلى أن من يصابون بكورونا محصنون من الفيروس لمدة 3 أشهر، وهناك مؤشرات أولية على قدرة المطاعيم مواجهة سلالة المتحور الهندي.



ولفت إلى أن الموجة الثانية كانت أشد من الموجة الأولى بنسبة 30%، وأنه جرى الانتقال من الموجة الأولى إلى الثانية خلال أسبوعين، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية



وبين أن هناك ثلاث متحورات من فيروس كورونا في العالم حالياً، الهندي والبرازيلي والجنوب إفريقي، وأن الحديث عن إجراءات للتخفيف هي أصعب بكثير مما قمنا به سابقاً، وستكون الإجراءات الحالية أقصى ما نستطيع فعله وسط الأرقام والظروف الحالية.



ودعا وزير الصحة إلى ضرورة الالتزام بمواعيد التطعيم للجرعات الأساسية للمطاعيم، والالتزام بالتباعد ولبس الكمامة واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر خاصة مع البدء بتطبيق الإجراءات التخفيفية.