عطل مفاجئ يصيب خدمة Gmail في بعض دول العالم

أبلغ الآلاف من مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني الشهير Gmail، عن مشكلات في الخدمة على مدار الساعات الماضية من اليوم وإلى وقتنا هذا بسبب عطل مفاجئ.

وعبر موقع التتبع "Down Detector"، المتخصص في رصد أعطال الانقطاعات والتطبيقات على الإنترنت، توجه المئات من مستخدمي Gmail، للإبلاغ عن العطل الذي أصاب تطبيق جوجل على مستوى العالم لاسيما في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا.

ومن غير الواضح حاليًا سبب العطل، ولكنه منتشر على نطاق واسع بين مستخدمى Gmail حول العالم، حيث سجل "Down Detector"، أكثر من 5000 شكوى حتى الآن.

وتوجه مستخدمو Gmail لموقع تويتر للإعلان عن العطل، وأكد البعض أنهم يواجهون مشكلات في تصفح رسائلهم على التطبيق.

وأشارت خريطة الأعطال بموقع "Down Detector"، إلى أن من بين جميع المشكلات المبلغ عنها ، واجه حوالي 55% من المستخدمين من مشكلات في تلقي الرسائل.

وبينما تعذر تسجيل الدخول على 34% من المستخدمين، ولم يتمكن نسبة 10% منهم من فقدان إمكانية الوصول للموقع.