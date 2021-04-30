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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات Play 5T Youth..

هاتف جديد من هونر ينضم لسلسلة Play.. صور

هاتف Play 5T Youth
هاتف Play 5T Youth

أفاد تقرير نشره موقع "gsmarena"، بأن شركة هونر Honor الصينية، تعتزم إطلاق هاتف جديد ضمن سلسلة Play، واليوم، ظهرت صور حصرية لجهاز Honor Play 5.

 

وحسبما ذكر الموقع التقني، سوف يتميز هاتف Honor Play 5 القادم، بتصميم إطار مسطح بدلاً من الزوايا الدائرية الموجودة في هواتف "هونر" الحديثة، كما ستحتوي الشاشة على نوتش أعلى منتصفها يأتي بشكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية.

 

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وبينما يتميز الجزء الخلفي من هاتف Honor Play 5، بكاميرا خلفية رباعية مزودة بعدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، ووفقا للتسريبات سيدعم الهاتف لشحن السريع بقدرة 66 وات، ومن المتوقع أن يأتي بسعر اقتصادي ضمن الفئة المتوسطة.

 

Exclusive: This is the Honor Play 5
هاتف Honor Play 5

 

مواصفات هاتف هونر Play 5T Youth

يمتاز هاتف Honor Play 5T Youth، بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.6 بوصة، بجودة + HD تبلغ 720 x 1600 بكسل، تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء فى أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.

وجاء هاتف هونر Play 5T Youth، بكاميرا خلفية رباعية الأساسية تأتي بدقة 13 ميجابيكسل، مع مستشعر بزاويا واسعة بدقة 5 ميجابيكسل، مع مستشعرين لتصوير العمق والماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع فلاش LED.


ويعمل هاتف Play 5T Youth، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع  Helio P35، بدقة تصنيع 12 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت،  وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية micro SD.

ويتمتع هاتف Play 5T Youth، ببطارية كبيرة بقوة5000 مللي أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 22 وات، يتم شحنها عن طريق منفذ  Type-C.

سعر هاتف هونر Play 5T Youth

ويعمل هاتف Play 5T Youth، بواجهة المستخدم Magic UI 4.0، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 10، بدون خدمات جوجل، ويتوفر الهاتف بلونين الأزرق والأسود، مقابل سعر 170 يورو (أى ما يعادل حوالى 3 آلاف و200 جنيه مصرى).

 

Honor Play 5T Youth
هاتف Play 5T Youth
هونر هاتف جديد Honor Play 5 Play 5T Youth سلسلة Play

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