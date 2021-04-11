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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بخدمات جوجل وتقنية 5G .. تسريبات تكشف مواصفات HONOR X20 من هونر 

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات HONOR X20 من هونر

بعد انفصالها عن شركة هواوى الصينية، تسعى شركة هونر إلى تقديم عدد من الهواتف المنافسة لشركات الهواتف الذكية الموجودة فى السوق بما فيها شاومى وأوبو والعديد من الشركات الصينية الأخرى ، حيث استطاعت هونر تقديم سلسلة  HONOR X للمنافسة مع سلسلة هواتف Redmi Note من شاومى. 

 

وبحسب موقع Gizmochina  فإن هونر تستعد لإطلاق هاتف HONOR X20 خلال الأسابيع المقبلة، والذى سيتمتع بعدد من الميزات الجديدة كليا منها احتواء الهاتف على خدمات وتطبيقات جوجل والتى لم يحظى بها سابقه HONOR X10 . 

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وسيأتى هاتف HONOR X20 قياس 6.5 بوصة من نوع OLED ، بجودة + FHD ، وبمعدل تحديث قدره 90هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع نوتش عريض أعلى يسار الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية المزدوجة. 

 

وسيقدم هاتف HONOR X20 كاميرا أساسية بدقة 64 ميجا بيكسل بمستشعر Sony IMX600y RYYB من شركة سونى اليابانية،  مع كاميرا سيلفى بدقة 32 ميجابكسل، مع فلاش LED . 

 

وسيعمل هاتف HONOR X20 على معالج من نوع  Dimensity 1200 SoC للفئة المتوسطة من شركة MediaTek بالإضافة إلى أنه سيكون أول هاتف من سلسلة HONOR X يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G  . 

 

HONOR X20 هونر هواوي جوجل تقنية 5G

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