عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدمرة روسية تطلق صواريخ كاليبر كروز بعيد المدى | فيديو

مدمرة روسية تطلق
مدمرة روسية تطلق صواريخ كاليبر كروز

في حين أن الاستراتيجية البحرية الروسية، أكدت منذ فترة طويلة على الصواريخ بعيدة المدى كمفتاح للموازنة ضد حاملات الطائرات الأمريكية، فإن صاروخ كروز 3M-54 Kalibr يحمل مفاجأة سيئة بشكل خاص للقبض على دفاعات سفن العدو على حين غرة: مرحلة نهائية أسرع من الصوت تضاعف سرعتها ثلاث مرات .

وخلال اختبار حديث لأنابيب الإطلاق العمودية الجديدة، أطلقت المدمرة الروسية Project 1155 Marshal Shoposhnikov عدة صواريخ كاليبر كروز، خرج أحدها عن السيطرة بعد ثوانٍ فقط من الإطلاق.

ولا يُعرف الكثير عن الاختبار، ولكن يبدو أنه كان جزءًا من جولة إطلاق نار أخيرة في بحر اليابان في أوائل أبريل. 

وكانت الاختبارات، التي نجحت بخلاف ذلك، هي المرة الأولى التي يطلق فيها المارشال شابوشنيكوف صواريخ من عائلة كاليبر منذ الانتهاء من تجديدها حيث تم تركيب أنابيب إطلاق عمودية.

روسيا تعلن إطلاق صاروخ أسرع من الرصاصة 4 مرات

وبينما أصدرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لإطلاق ناجح لـ كاليبر، يظهر مقطع فيديو آخر تم تسريبه على وسائل التواصل الاجتماعي ما يحدث عندما يحدث خطأ ما.

بعد أقل من ثانية من انطلاقه من صاروخ مارشال شابوشنيكوف ، حدث خطأ ما في محركات صاروخ كروز وبدأ في الدوران بعنف خارج نطاق السيطرة - في الواقع ، تمزق المحرك من جسم الصاروخ والصاروخين. نصفي يغرق بشكل منفصل في بحر اليابان.

حتى ذلك الحين ، لم ينته محرك الصاروخ من إحداث الفوضى: يستمر وقوده الصلب في الاحتراق ، ويدور المحرك في البحر ويحدث دوامة ضخمة ، ويخرج أحيانًا للحظة مدوية قبل أن يغرق مرة أخرى.

يضر بالاتفاق النووي.. روسيا تعلق على التسريب الصوتي لـ ظريف

وبفضل إعادة الإعمار التي اكتملت العام الماضي، والتي حولت السفينة من صائد غواصات إلى مدمرة متعددة المهام، يمكن للمارشال شابوشنيكوف حمل ما يصل إلى 16 صاروخًا طويل المدى من طراز كاليبر. 

كما أن كاليبر متعددة الاستخدامات أيضًا ، فهي قادرة على ضرب السفن والغواصات والأهداف البرية ، والتي كانت تستخدم في اختبارات بحر اليابان الأخرى التي كانت ناجحة. 

وظهرت نسخة جديدة من Kalibr ، Kalibr-NK ، لأول مرة في عام 2015 عندما أطلقت السفن الحربية العديد منها ضد المتمردين السوريين في بحر قزوين ، على بعد أكثر من 1100 ميل.

وفي حين أن صاروخًا حلزونيًا خارج نطاق السيطرة أو ينفجر قد يبدو مثبطًا ، إلا أنه حدث مؤسف يحدث أحيانًا للعديد من النماذج.
 

وفي عام 2015 ، على سبيل المثال ، صاروخ SM-2 المضاد للطائرات الذي حاولت مدمرة البحرية الأمريكية USS The Sullivans إطلاقه ، انفجر مباشرة من أنبوب الإطلاق ، مما أدى إلى إغراق السفينة الحربية بقطع صاروخ محترقة. 

وفي حادث مرعب آخر في عام 1989 ، في المرة الأولى التي حاولت فيها البحرية الأمريكية إطلاق صاروخ باليستي ترايدنت 2 من غواصة مغمورة ، دخلت المياه المحيطة بالصاروخ فوهة المحرك أثناء اشتعالها ، مما أدى إلى توجيه الصاروخ إلى دوامة فوقها مباشرة،قبل أن ينفجر بعد بضع ثوان.

وفي إحدى الحوادث الروسية في عام 2009، عانت المرحلة الثالثة من صاروخ باليستي أطلق من غواصة بولافا فشلًا غريبًا تكهن بعض الخبراء بوجود فوهة تالفة أعادت توجيه التيار النفاث جانبياً بدلاً من الأسفل. تصاعد الصاروخ في الغلاف الجوي العلوي لبعض الوقت، ما خلق سحابة حلزونية غامضة في سماء النرويج.

الدفاع الروسية وزارة الدفاع الروسية التواصل الاجتماعي الاتفاق النووي التسريب الصوتي وسائل التواصل الإجتماعي وزارة الدفاع البحرية الروسية الطائرات الأمريكية اتفاق النووي

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يعزي ملك الأردن في وفاة ممثله الشخصي

بريطانيا تعثر على متغيرين بـ صفات سلالة كورونا الظاهرة في الهند

وزير شباب جنوب السودان لـ صدى البلد: مصر حليف استراتيجي وبوابة للوطن العربي

ضغط وتلبك معوي.. تعرف على أضرار الفسيخ قبل شم النسيم

مدمرة روسية تطلق صواريخ كاليبر كروز بعيد المدى | فيديو

شوط أول سلبي بين وادي دجلة وبتروجت في ربع نهائي كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص| نقابة الموسيقيين تكشف تطورات الحالة الصحية لـ ماهر العطار: في العناية المركزة

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

الرئيس السيسي ينعى الأمير محمد بن طلال ممثل العاهل الأردني

تطورات الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي بعد إصابتها بـ كورونا

الهند تطلب من مصر تزويدها بعقار ريمديسيفير لمواجهة أزمة كورونا

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ