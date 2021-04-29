مدمرة روسية تطلق صواريخ كاليبر كروز بعيد المدى | فيديو

في حين أن الاستراتيجية البحرية الروسية، أكدت منذ فترة طويلة على الصواريخ بعيدة المدى كمفتاح للموازنة ضد حاملات الطائرات الأمريكية، فإن صاروخ كروز 3M-54 Kalibr يحمل مفاجأة سيئة بشكل خاص للقبض على دفاعات سفن العدو على حين غرة: مرحلة نهائية أسرع من الصوت تضاعف سرعتها ثلاث مرات .

وخلال اختبار حديث لأنابيب الإطلاق العمودية الجديدة، أطلقت المدمرة الروسية Project 1155 Marshal Shoposhnikov عدة صواريخ كاليبر كروز، خرج أحدها عن السيطرة بعد ثوانٍ فقط من الإطلاق.

ولا يُعرف الكثير عن الاختبار، ولكن يبدو أنه كان جزءًا من جولة إطلاق نار أخيرة في بحر اليابان في أوائل أبريل.

وكانت الاختبارات، التي نجحت بخلاف ذلك، هي المرة الأولى التي يطلق فيها المارشال شابوشنيكوف صواريخ من عائلة كاليبر منذ الانتهاء من تجديدها حيث تم تركيب أنابيب إطلاق عمودية.

وبينما أصدرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لإطلاق ناجح لـ كاليبر، يظهر مقطع فيديو آخر تم تسريبه على وسائل التواصل الاجتماعي ما يحدث عندما يحدث خطأ ما.

بعد أقل من ثانية من انطلاقه من صاروخ مارشال شابوشنيكوف ، حدث خطأ ما في محركات صاروخ كروز وبدأ في الدوران بعنف خارج نطاق السيطرة - في الواقع ، تمزق المحرك من جسم الصاروخ والصاروخين. نصفي يغرق بشكل منفصل في بحر اليابان.

حتى ذلك الحين ، لم ينته محرك الصاروخ من إحداث الفوضى: يستمر وقوده الصلب في الاحتراق ، ويدور المحرك في البحر ويحدث دوامة ضخمة ، ويخرج أحيانًا للحظة مدوية قبل أن يغرق مرة أخرى.

وبفضل إعادة الإعمار التي اكتملت العام الماضي، والتي حولت السفينة من صائد غواصات إلى مدمرة متعددة المهام، يمكن للمارشال شابوشنيكوف حمل ما يصل إلى 16 صاروخًا طويل المدى من طراز كاليبر.

كما أن كاليبر متعددة الاستخدامات أيضًا ، فهي قادرة على ضرب السفن والغواصات والأهداف البرية ، والتي كانت تستخدم في اختبارات بحر اليابان الأخرى التي كانت ناجحة.

وظهرت نسخة جديدة من Kalibr ، Kalibr-NK ، لأول مرة في عام 2015 عندما أطلقت السفن الحربية العديد منها ضد المتمردين السوريين في بحر قزوين ، على بعد أكثر من 1100 ميل.

وفي حين أن صاروخًا حلزونيًا خارج نطاق السيطرة أو ينفجر قد يبدو مثبطًا ، إلا أنه حدث مؤسف يحدث أحيانًا للعديد من النماذج.



وفي عام 2015 ، على سبيل المثال ، صاروخ SM-2 المضاد للطائرات الذي حاولت مدمرة البحرية الأمريكية USS The Sullivans إطلاقه ، انفجر مباشرة من أنبوب الإطلاق ، مما أدى إلى إغراق السفينة الحربية بقطع صاروخ محترقة.

وفي حادث مرعب آخر في عام 1989 ، في المرة الأولى التي حاولت فيها البحرية الأمريكية إطلاق صاروخ باليستي ترايدنت 2 من غواصة مغمورة ، دخلت المياه المحيطة بالصاروخ فوهة المحرك أثناء اشتعالها ، مما أدى إلى توجيه الصاروخ إلى دوامة فوقها مباشرة،قبل أن ينفجر بعد بضع ثوان.

وفي إحدى الحوادث الروسية في عام 2009، عانت المرحلة الثالثة من صاروخ باليستي أطلق من غواصة بولافا فشلًا غريبًا تكهن بعض الخبراء بوجود فوهة تالفة أعادت توجيه التيار النفاث جانبياً بدلاً من الأسفل. تصاعد الصاروخ في الغلاف الجوي العلوي لبعض الوقت، ما خلق سحابة حلزونية غامضة في سماء النرويج.