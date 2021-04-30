بملابس على الموضة.. غادة عبد الرازق تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها.

تألقت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة أنيقة و على الموضة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة و ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت غادة عبد الرازق بوتا طويلا للغاية باللون الأبيض يصل إلي حدود الركبة، فيما أكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات العضرية التي منحتها مظهرا جذابا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عبد الرازق على خصلات شعرها الروز المموج المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.