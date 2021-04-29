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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت ... غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

 

ظهرت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة من أختيار الإستايلست خليل زين ، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة وأتسم الجزء العلوي من التصميم بالقماش الشفاف المطرز بالريش أما الجزء السفلي بالقماش الستان.

 

حمل فستان غادة عبد الرازق في الصور توقيع المصمم يوسف الجسمي، وأنتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت ببعض المجوهرات التي حملت توقيع Maison Mirath.

 

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت غادة عبد الرازق على خصلات شعرها الأنسيابي المموج المنسدله على كتفيها باللون الروز، ووضعت لها خبيرة التجميل Dani Kamel مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

 

 

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