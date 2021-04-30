العراق..حل أقدم نزاع عشائري بعد 20 عاما من الخلاف

تم التوصل إلى حل نهائي لنزاع عشائري دام 20 سنة بين عشيرتين في محافظة البصرة، بحضور قائد عمليات البصرة ورئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة.

قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، ذكر في بيان، أن قيادة العمليات وبحضور المحافظ وشيوخ ووجهاء العشائر نجحت في التوصل إلى حل نهائي لنزاع عشائري دام لسنوات بين عشيرتي الكرامشة والفريجات، معلنا بذلك إنتهاء أقدم نزاع عشائري في البصرة دام لأكثر من عشرين سنة.

مدنف أكد أن "البصرة قادمة على حلول سلمية في أغلب النزاعات العشائرية التي شهدتها المحافظة طيلة الفترة الماضية بدأت بوادرها اليوم".

قائد العمليات أضاف: "نعمل مع جميع الأطراف على أداء رسالتنا الوطنية والإنسانية والأخلاقية المكلفين بها شرعا وقانونا امام اهلنا وبلدنا وتفعيل السلم الأهلي في المحافظة".

وكانت البصرة خلال الفترة الماضية مسرحاً لعمليات اغتيال عدد من الناشطين ومنهم أسامة تحسين وريهام يعقوب، ما استدعى إجراء تغييرات في المناصب الأمنية وتشديد الإجراءات بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

كما تشهد المحافظة نزاعات عشائرية بين الحين والآخر والتي تتسبب بسقوط العديد من الضحايا رغم تأكيد السلطات عزمها السيطرة على هذه الظاهرة.