عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 30-4-2021

أسعار الذهب في مصر-
أسعار الذهب في مصر- صورة أرشيفية

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 30-4-2021،  بنحو جنيهين مقارنة بتعاملات أمس الخميس، عقب تراجعه أول أمس  بنحو  بنحو 7 جنيهات على مستوى أعيرة الذهب المختلفة بـ محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم الجمعة  
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة في سوق الذهب نحو 888جنيها.

txt

عالمة أمريكية تترك مجال الطاقة الشمسية وتـؤسس شركة لإعادة تدوير الذهب والمجوهرات الراقية

txt

هذا هو الوقت المناسب للبيع.. خبير يكشف عن توقعات أسعار الذهب خلال الأيام القادمة

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 777  جنيها.
ووصل سعر الجرام من عيار 18 الوسطى بين أعيرة الذهب إلى نحو 666 جنيها.

بينما سجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة لنحو 517 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6208 جنيها.

وتختلف  أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الجنيه الذهب سعر الجرام اسعار الذهب في مصر سعر المصنعية محلات الصاغة عيار الذهب اسعار الذهب ارتفاع اسعار الذهب سعر الذهب عيار 24

ترشيحاتنا

فيفو تزود هاتفها الجديد V21e بإمكانيات فائقة

تعرف على وظيفة حساس درجة حرارة الهواء في السيارة ومؤشرات تلفه

شتاء في قلب صيف السعودية.. خيم رمضانية تحت الغيوم والمطر بـ أبها

نصائح لتجنب الشعور بالخمول والتعب خلال الصيام

ليلة القدر ليست كألف شهر .. خطيب المسجد النبوي: بل هي خير من 83 سنة

شاهد... صلاة "الجمعة العظيمة" من كنيسة السيدة مريم العذراء بشبرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

الكاف يصدر بيانا رسميا قبل إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

محافظ القاهرة: غلق جميع الحدائق والمتنزهات خلال شم النسيم

معلول يغيب 20 يوما.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

دلال عبد العزيز تعاني من كورونا وتخضع للعزل بأحد المستشفيات| خاص

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

لا بديل عن الأهلي.. أول رد فعل من وليد أزارو على اهتمام الزمالك بضمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ