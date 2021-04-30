ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 30-4-2021

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 30-4-2021، بنحو جنيهين مقارنة بتعاملات أمس الخميس، عقب تراجعه أول أمس بنحو بنحو 7 جنيهات على مستوى أعيرة الذهب المختلفة بـ محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم الجمعة

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة في سوق الذهب نحو 888جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 777 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الوسطى بين أعيرة الذهب إلى نحو 666 جنيها.

بينما سجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة لنحو 517 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6208 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.