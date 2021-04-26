هذا هو الوقت المناسب للبيع.. خبير يكشف عن توقعات أسعار الذهب خلال الأيام القادمة

استقرت اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-4-2021، بعد أن شهدت ارتفاع بنحو 3 جنيهات أمس، بعد أن شهدت ارتفاعا أول أمس بمقدار 4 جنيهات على مستوى أعيرة الذهب المختلفة.

قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن أسعار الذهب ارتفعت إلى مستويات ١٧٩٠ دولار للاونصة، مرجعا ذلك الارتفاع إلى انخفاض الدولار الأمريكي أمام سلة العملات إلى مستويات ٩٠.٨٠ نقطة .

وأضاف أحمد معطي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك علاقة عكسية بين الدولار والذهب وهو أهم مؤثر على أسعار الذهب بالتالي انعكس انخفاض الدولار بارتفاع الذهب، بجانب انخفاض عائد السندات الأمريكية لأجل ١٠ سنوات لمستويات ١.٥٧ %.

وتابع :بالتالي اتجه كبار المستثمرين إلى بديل استثماري آخر مثل الذهب. بالاضافة الي انباء عن ان الرئيس بايدن يعمل على مشروع رفع الضرائب لكل من يكون دخله أكثر من مليون دولار في السنة.

وتوقع أحمد معطي، أن تعاود أسعار الذهب التراجع مره أخر بعد أن شهدت ارتفاع ملحوظ خلال الايام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن سعر الذهب سيتراجع بسبب معاودة الدولار الامريكي الارتفاع مره أخرى.

وأضاف :بجانب تصريحات جيروم باول محافظ الفيدرالي الامريكي بأن التضخم مازال في المستوى الامن وان الاحتياطي الفيدرالي الامريكي سيتدخل في حالة ارتفاع التضخم لضبط السوق. بالاضافة ان فنيا الذهب مازال لم يستطيع اختراق القمم السابقة ومازال يكون قمم هابطة.

وتابع بالتالي اتوقع ان يكون هبوط الذهب هو الاقرب لمستويات ١٦٩٠ دولار اى يقابله هبوط في سوق الذهب المصري بحوالي ٥٠ جنيه في الجرام ثم باختراقه من الممكن ان نرى مستويات ١٥٨٠ دولار.