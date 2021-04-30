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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الخمول والتعب في الصيام

نصائح لتجنب الشعور بالخمول والتعب خلال الصيام

نصائح لتجنب الشعور
نصائح لتجنب الشعور بالتعب في رمضان

الكثير منا يشعر بالتعب والخمول خلال فترة الصيام، نتيجة نقص الماء والشعور بالجوع، إلا أنه يمكن ببعض النصائح تجنب الشعور بالتعب في شهر رمضان، بالإضافة إلى تجنب زيادة الوزن أيضا.
 

نصائح لتجنب الشعور بالتعب في رمضان

قال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أنه يمكن استغلال شهر رمضان في خسارة الوزن، والتغلب على الشعور بالتعب والخمول الذي نصاب به خلال فترة الصيام.
 

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وتابع القيعي في منشور عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أن هناك بعض نصائح لتجنب الشعوربالتعب في رمضان، أو زيادة الوزن، ومن أهمها :

1- يفضل أن يكون التمرين بعد الإفطار بساعة، وتجنب التمرين قبل الإفطار، بسبب شدة الحرارة في هذه الأيام.

2- الحرص على شرب كوب من الماء كل ساعة من بعد الإفطار وحتى السحور؛ لتجنب الجفاف وفقدان السوائل من الجسم.

3- الابتعاد عن الأطعمة عالية السكر، مثل: الحلويات المصنعة واستبدالها بالفواكه، لأن السكريات تزيد الشعور بالجوع والعطش، وتزيد الوزن بعكس الفواكه التي تعطي الشعور بالشبع بسبب الألياف الموجودة بها.
 

نصائح لتجنب الشعور بالتعب في رمضان



4- يفضل الابتعاد عن الأطعمة عالية الأملاح، مثل: المخللات واستبدالها بالسلطة، وذلك لأن زياده الأملاح تضر بالكُلى، وتعمل على احتباس السوائل بالجسم، وزيادة الشعور بالعطش.

5- يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على عدد فردي من التمر والحليب قليل الدسم، أو الماء، وبعد تناوله بربع ساعة؛ يفضل تناول اللحوم مشوية أو مسلوقة، أو مطهية بطريقة صحية قليلة الدسم، مع طبق صغير من الكربوهيدرات المعقدة، مثل: الفريك أو البطاطس المشوية او المسلوقة، أو المكرونة البنية والخبز البني، مع طبق من السلطة.

6- يفضل أن تحتوي وجبة السحور على البروتينات بطيئة الامتصاص، مثل: الفول، أو الفاصوليا البيضاء، أو الحمراء، أو الشوفان، أو البيض المسلوق.

الصيام شهر رمضان زيادة الوزن الجوع استغلال شهر رمضان

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