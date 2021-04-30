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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تناول كوب من القهوة يوميا بعد الإفطار يحميك من مرض خطير

فوائد القهوة
فوائد القهوة

القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، وبفضل المستويات العالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة ، يبدو أيضًا أنه يتمتع بصحة جيدة.

 

كما تشير الدراسات إلى أن من يشربون القهوة أقل عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، وكشفًا لما قدمه موقع healthline إليكم ابرز فوائد القهوة على الصحة..

 

يمنع الكافيين ناقلًا عصبيًا مثبطًا في دماغك ، مما يسبب تأثيرًا منبهًا، هذا يحسن مستويات الطاقة والمزاج والجوانب المختلفة لوظيفة الدماغ.

 

تظهر العديد من الدراسات أن الكافيين يمكن أن يزيد من حرق الدهون ويعزز معدل الأيض.

 

يمكن أن يزيد الكافيين من مستويات الأدرينالين ويطلق الأحماض الدهنية من الأنسجة الدهنية، كما أنه يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الأداء البدني.

 

تحتوي القهوة على العديد من العناصر الغذائية الهامة ، بما في ذلك الريبوفلافين وحمض البانتوثنيك والمنغنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنياسين.

 

تظهر العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة أن شاربي القهوة لديهم مخاطر أقل بكثير للإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، وهي حالة خطيرة تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

القهوة فوائد القهوة حرق الدهون مرض السكري اخبار الصحة

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