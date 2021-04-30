مجدى عبد الغنى: الإصابات قد تعطل مسيرة الأهلى أمام صن دوانز

علق مجدى عبد الغنى نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، على وقوع الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي بدور الثمانية من دوري الأبطال الإفريقى، مؤكداً أن الإصابات قد تؤثر على المارد الأحمر.

وقال مجدى عبد الغنى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضي محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة:"الأهلى في حتة وباقي الفرق في حتة تانية.. الإجهاد والإصابات ممكن تؤثر على الفريق".



وعن خوضه انتخابات الجبلاية علق مجدى عبد الغنى: "مش عارف لسه لأن كل لجنة تيجى يعجبها الوضع وتكمل، وخايف لجنة أحمد مجاهد متمشيش وميبقاش فيه انتخابات".