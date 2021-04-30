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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

10 مؤشرات جديدة.. جمال شعبان يكشف أعراض الموجة الثالثة من كورونا في مصر

صدى البلد

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، الأعراض الجديدة لفيروس كورونا في الموجة الثالثة التي تمر بها مصر حاليا.
 

وكتب جمال شعبان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "وجع في الضهر، زغطة، دقات قلب سريعة، دوخة، همدان، وعدم اتزان، فقدان شهية، صداع شديد لا يستجيب للمسكنات، إحمرار في العين، طفح جلدي.. دي أعراض جديدة لكورونا في نسختها التالتة سريعة  الانتشار ومن الحجم العائلي.. ملحوظة مش لازم المسحة تبقي سلبية".
 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الخميس، عن خروج  700 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 170008 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1003 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 226531 من ضمنهم 170008 حالة تم شفاؤها، و 13278 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

 

 

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Screenshot_٢٠٢١٠٤٣٠-١٨١١٠١_Facebook
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