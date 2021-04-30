الأهلي والجونة .. 15 دقيقة هجوم أهلاوي وتعادل سلبي

سيطر التعادل السلبي على أحداث الربع ساعة الأولى من مباراة الأهلي والجونة المؤجلة من الجولة 16 في الدوري المصري الممتاز على استاد السلام.

بدأت المباراة حماسية من جانب الأهلي، حيث شهدت الدقيقة الثانية فرصة الهدف الأول بعد خطأ دفاعي أرسل الكرة إلى محمد شريف الذي سدد بيسراه من داخل منطقة الجزاء لترتطم الكرة بالدفاع وتتحول إلى ركنية لم يستفد منها الأحمر.

وأهدر كهربا هجمة للأهلي في الدقيقة 5 بعدما وصلت الكرة عند شريف ليمررها بكعب القدم إلى كهربا الذي يسددها بيمناه لكنها وصلت سهلة في يد حارس الجونة إسلام طارق.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد نبيل كوكا - أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - رامي ربيعة

الوسط: أكرم توفيق - أليو ديانج - ناصر ماهر

الهجوم: محمد شريف - حسين الشحات - محمود كهربا

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي، على لطفي وياسر إبراهيم ومروان محسن ووليد سليمان والسولية وأفشة وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني.

فيما جاء تشكيل الجونة كالآتي:

حراسة المرمى: إسلام طارق

الدفاع: محمد نجيب - محمود الجزار - لؤي وائل

الوسط: محمد الحبيب يكن - سيرجي آكا - نور السيد - أحمد عامر - جوناثان

الهجوم: محمود الشبراوي - إدريس مبومبو.

ويحتل الأهلي المركز الثاني مؤقتاً برصيد 36 نقطة بفارق 4 نقاط عن الزمالك الأول الذي لعب 3 مباريات أكثر من الأحمر.