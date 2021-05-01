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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تكشف عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

شعار وزارة الصحة
شعار وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن المشروبات التي تساهم في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المشروبات كالتالي:


- كوب من عصير البرتقال الطبيعي؛ يغنيك عن كبسولة فيتامين (ج).

- الجفاف يؤثر على الصحة وأداء أجهزة الجسم بشكل عام؛ لذلك احرص على شرب 8 أكواب من المياه يوميا.

- اللبن مصدر للبروتين، وأيضا الزنك، تناول كوبا في الصباح، وآخر في المساء؛ يعزز مناعتك.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

وزارة الصحة فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد وزيرة الصحة الوقاية من فيروس كورونا

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