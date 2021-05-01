كوريا الجنوبية تسجل 627 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 وفيات

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 627 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 122 ألفا و634 حالة.



وقالت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، اليوم /السبت/ - إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1831 حالة.



وأشارت الشبكة إلى أنه ما يقرب من 8500 مريض لايزالون في العزل، بينهم 174 مريضا في حالة حرجة.

