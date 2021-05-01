عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 627 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 وفيات

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 627 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 122 ألفا و634 حالة.


وقالت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، اليوم /السبت/ - إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1831 حالة.


وأشارت الشبكة إلى أنه ما يقرب من 8500 مريض لايزالون في العزل، بينهم 174 مريضا في حالة حرجة.
 

الوكالة الكورية مكافحة الأمراض إصابة جديدة كورونا الوفيات

موضوعات متعلقة

ألمانيا تسجل 18 ألفا و935 إصابة و232 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

في شم النسيم..احذروا ..غرامات فورية لمخالفات الإجراءات الاحترازية لكورونا

هل الحمص مضر للحامل في الأشهر الأولى؟ دراسة تجيب

كيف تجمع بين معاشك ومرتبك؟ القانون يجيب

وزيرة الهجرة تهنئ مصريين حصلوا على أعلى وسام هولندي

قاتل الفيروس في صمت.. تفاصيل معاناة باسم ياخور مع كورونا

ريال مدريد يسعى لاقتناص الصدارة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

قصف جوي مجهول يستهدف مدينة جدة السعودية

وزير التنمية المحلية يوجه بمنع أي احتفالات أو تجمعات وغلق الشواطئ والحدائق في شم النسيم

يضيعها كثيرون.. تجنب هذا الفعل في رمضان ليغفر الله كل ذنوبك ويمحوها

الست بتنزل هنا علشان تحمل ..حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

الصحة تكشف عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

بفستان الزفاف.. شاهد عروس تقفز في الوحل لتوليد بقرة|صور

فيديو

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

د.فتحي حسين يكتب: الرهان علي وعي المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ