بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويج من الجامع الأزهر

بثت صفحة الأزهر الشريف، على فيسبوك وقناتها على يوتيوب، فيديو عبر البث المباشر، لصلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر الشريف.

وتوافد المئات من المصلين، على الجامع الأزهر، لأداء الصلاة فيه، ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، والحضور بالوضوء وبالسجادة الخاصة لهم للصلاة داخل المسجد، مع التباعد الاجتماعي.

ويحرص عدد من المصلين بالجامع الأزهر على التقاط الصور التذكارية، ونشرها على فيسبوك، في وقت الراحة بين الصلوات، ويصطحب المصلون أطفالهم لأداء الصلاة بساحة المسجد، وسط فرحة عارمة على للاستمتاع بليالي رمضان الكريم.

بث مباشر للتراويح من الجامع الأزهر

ويقدم الأزهر الشريف، خلال شهر رمضان، بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر يوميا وحملات دعوية وفيديوهات فقهية وافتائية يوميا على صفحة الأزهر الشريف على فيسبوك .

ويتعاون الأزهر الشريف، مع عدد من الوسائل الإعلامية في تسجيل حلقات فتاوى رمضانية طوال شهر رمضان.